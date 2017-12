Drei Verletzte nach Prügelei Vor einem Einkaufsmarkt eskaliert ein Streit. Jetzt werden Zeugen gesucht.

© Symbolbild: Klaus-Dieter Brühl

Pirna. Vor einem Einkaufsmarkt an der Remscheider Straße in Pirna hat es eine tätliche Auseinandersetzung gegeben, an der mehrere Männer beteiligt waren. Drei von ihnen erlitten dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 21.45 Uhr. Drei Deutsche, alle gebürtige Russen, im Alter von 50, 24 und 24 Jahren waren vor dem Einkaufsmarkt mit einer unbekannten Gruppierung in Streit geraten. In der Folge eskalierte die Situation. Nach Aussagen der drei Deutschen sollen die Unbekannten dabei auch mit einem Metallrohr zugeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Schläger.

Passanten hatten die Auseinandersetzung bemerkt und den Leiter des Einkaufsmarktes informiert. Der 31-Jährige alarmierte die Polizei. Alle drei Verletzten standen unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholwert bei dem 50-Jährigen betrug reichlich drei Promille, einer der 24-Jährigen hatte über zwei Promille intus. Sie beschrieben die Angreifer als südländisch aussehend, konnten sie jedoch nicht näher beschreiben. Auch das Motiv für die Auseinandersetzung ist unbekannt. (szo)

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder den Beteiligten machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden und das Polizeirevier Pirna unter der Rufnummer 0351 4822233 entgegen.

