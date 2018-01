Drei Verletzte nach Frontalcrash

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Großenhain. Im Ortsteil Folbern ereignete sich am Sonnabend ein Unfall, bei dem sich drei Personen Verletzungen zuzogen. Gegen 19.30 Uhr fuhr die Fahrerin (68) eines Skoda Fabia auf der S91 aus Richtung Paulsmühle in Richtung Folbern. In einer Rechtskurve kam sie aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Nissan Note. Die Skoda-Fahrerin, die durch den Unfall schwer verletzt wurde, stand mit 1,08 Promille unter Alkoholeinwirkung. Der Fahrer (72) des Nissan sowie dessen Beifahrerin (70) wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 10000 Euro.