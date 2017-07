Drei Verletzte in Rammenau Nach einem Unfall auf der B 98 muss die Feuerwehr einen eingeklemmten Mann aus seinem Fahrzeug befreien.

Bei einem Unfall in Rammenau wurden am Dienstag drei Personen verletzt. © Lausitz News

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstag in Rammenau drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen am Mittag auf der B 98 ein Mazda und VW Bora zusammen. Der Fahrer des VW wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die B 98 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt. (szo)

