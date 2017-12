Drei Verletzte bei Verfolgungsjagd Erst mit vereinten Kräften konnten die tschechische und die Bundespolizei einen rücksichtlosen 21-jährigen Raser fassen.

Symbolbild © dpa

Jirikov/Ebersbach-Neugersdorf. Eine Streife der tschechischen Polizei hat am späten Abend am vergangenen Donnerstag in Ebersbach einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der im Nachbarland wohnende Deutsche war zuvor im tschechischen Jirikov vor den Beamten mit seinem Auto geflüchtet, als diese ihn anhalten wollten. Mit dem in Tschechien zugelassenen Opel raste der junge Mann bei Neugersdorf über die Grenze – gefolgt von den tschechischen Polizisten. Während der Nacheile durch Neugersdorf, Ebersbach und weiter über die B 96 touchierte der Opel am Niedermarkt in Neusalza-Spremberg einen parkenden Pkw und eine Hauswand. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 1 000 Euro. Eine Bundespolizeistreife kam hinzu, als der Flüchtende auf der Bautzener Straße in Ebersbach in den Gegenverkehr geriet. Ein 29-jähriger Honda-Fahrer konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen. Bei dem frontalen Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher, der Honda-Fahrer und dessen 17-jährige Mitfahrerin teils schwer verletzt. Die tschechischen Beamten fassten den 21-Jährigen. Dieser war betrunken (1,44 Promille) und besaß keine Fahrerlaubnis. Ein Abschleppdienst nahm beide Autos an den Haken. Allein hier betrug der Schaden rund 4 000 Euro. (SZ)

zur Startseite