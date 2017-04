Drei Verletzte bei Unfall in Eibau Am Sonntagnachmittag sind auf der Bundesstraße 96 drei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden alle drei Fahrer leicht verletzt.

Der Fahrer des Opel geriet in den Gegenverkehr und stieß in Eibau erst mit einem Toyota und dann mit einem BMW zusammen (Foto). © xcitepress/dj

Eibau. Auf der Bundesstraße 96 in Eibau sind am frühen Sonntagnachmittag drei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Abend mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.40 Uhr am Abzweig in die Obercunnersdorfer Straße. Demnach war ein 75-Jähriger in Richtung Ebersbach unterwegs und verlor offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Opel. Er geriet in den Gegenverkehr und stieß dort zuerst mit einem Toyota und dessen 35-jähriger Fahrerin und danach mit einem BMW zusammen, der von einer 26-Jährigen gesteuert wurde.

Sowohl der Opel-Fahrer als auch die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Auch die Feuerwehr war nach dem Unfall im Einsatz.

Die Kameraden wurden mit ihrer Ausrüstung gebraucht, um auslaufende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn zu binden. An der Unfallstelle kommt es dadurch und im Zuge der Unfallaufnahme zu Behinderungen für den nachfolgenden Verkehr auf der Bundesstraße. Die Polizei bat ortskundige Autofahrer, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Bis zum frühen Abend war die Straße voll gesperrt. (szo/rok/dab)

Links zum Thema Feuerwehr-Technik in Ostritz gestohlen

Der Beitrag wurde nach neuen Informationen von der Polizei um 21.05 Uhr aktualisiert.

zur Startseite