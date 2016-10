Drei Verletzte bei Unfall auf der B 6 bei Reichenbach

Am Sonnabend stießen auf der B 6 bei Reichenbach zwei Fahrzeuge zusammen. © Danilo Dittrich

Reichenbach. Drei Menschen wurden am Sonnabendnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 6 am Abzweig nach Sohland am Rotstein verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam eine 68-jährige Fiat-Fahrerin aus Richtung Sohland und hatte die Absicht, nach links auf die B 6 in Richtung Löbau abzubiegen.

Dabei missachtete sie den vorfahrtsberechtigen Mazda eines 56-Jährigen, welcher aus Richtung Löbau in Richtung Görlitz fuhr. Es kam gegen 15.25 Uhr zum Zusammenstoß. In dem Mazda befanden sich zwei Erwachsene und drei Kinder, davon mussten die Erwachsenen und ein Kleinkind ambulant behandelt werden.

Der entstandene Sachschaden wird mit 15 000 Euro angegeben. (szo)

