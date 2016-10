Drei Verletzte bei Unfall auf B 6 In Wildberg stößt ein Mazda-Fahrer mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße am Mittwochnachmittag gesperrt werden.

Wegen des Unfalls war die B 6 am Mittwochnachmittag zwischen Meißen und Dresden gesperrt. © Roland Halkasch

Am Mittwoch ereignete sich auf der B 6 in Wildberg ein schwerer Verkehrsunfall. Wie ein Fotoreporter berichtet, war ein in Richtung Meißen fahren Mazda gegen 16 Uhr mit einem entgegenkommenden Audi zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt und von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wegen des Unfalls wurde die Bundesstraße am Nachmittag zwischen Meißen und Dresden gesperrt. Es bildeten sich Staus in beiden Richtungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

