Drei Verletzte bei Unfall an Bendels Kreuzung in Krauschwitz Zwei Pkw stießen am Donnerstag Vormittag an der Kreuzung zwischen Weißwasser und Bad Muskau zusammen, ein Auto musste gelöscht werden.

Unfallstelle an Bendels Kreuzung - die Straße musste anschließend gereinigt werden. © Joachim Rehle

Krauschwitz. Bei einem Unfall am Donnerstag Vormittag an Bendels Kreuzung in Krauschwitz wurden drei Personen verletzt. Kurz vor 10 Uhr waren zwei Pkw zusammengestoßen. Ein Auto fing Feuer und konnte von Krauschwitzer Feuerwehrleuten gelöscht werden.

Die Straße blieb bis nach dem Mittag teilweise gesperrt, weil eine Reinigungsfirma kommen und ausgelaufenes Öl beseitigen musste. Über Verlauf und Ursache des Unfalls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (szo)

