Drei Verletzte bei Unfall

Bautzen. Auf der Westtangente in Bautzen ist es am Sonnabend gegen 17 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stießen an der Kreuzung der B 96 mit der Neustädter Straße ein Skoda und ein Suzuki nahezu frontal zusammen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die 62 jährige Fahrerin des Suzuki, die 36-jährige Fahrerin des Skoda und der 63-jährige Beifahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. (szo)

