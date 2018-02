Drei Verletzte bei Unfall In Bautzen kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein BMW stieß gegen einen Audi. Auch ein Transporter war beteiligt.

Die Autos wurden bei dem Unfall stark beschädigt. © Toni Lehder

Bautzen. Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in Bautzen ereignet. Ein 66-jähriger BMW-Fahrer war von Niederkaina in Richtung Burk unterwegs. An der Kreuzung zur B 156 wollte er nach links abbiegen und kollidierte mit einem Audi. Dieser wurde durch den Aufprall fast 50 Meter weit geschleudert und stieß dabei gegen einen Ford Transit.

Der Audi-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Fahrer in den anderen Autos leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Straße musste voll gesperrt werden. (szo)

