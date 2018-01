Drei Verletzte bei Unfall Auf der Bundesstraße 170 stoßen zwei Fahrzeuge zusammen. Dabei werden drei Personen verletzt.

Zu einem Unfall kam es am Sonntag gegen 13 Uhr in Oberhäslich.

Zwei Fahrzeuge stoßen am Ortsausgang in Richtung Dippoldiswalde zusammen.

Am Unfall beteiligt waren ein Van Seat Alhambra und ein VW Golf Plus. Drei Personen mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dippoldiswalde. Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr auf der B 170 in Oberhäslich zu einem Unfall.

Am Ortsausgang in Richtung Dippoldiswalde stießen an der Einmündung aus Malter ein Van Seat Alhambra und ein auf der Bundesstraße fahrender Pkw VW Golf Plus zusammen.

Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 170. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

