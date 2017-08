Drei Verletzte bei Unfall

Radeberger lassen Betrüger abblitzen Radeberg. Gleich in mehreren Fällen haben mutmaßliche Betrüger am Freitagabend in Radeberg Familien auszuforschen versucht. Diejenigen, die dies durchschaut haben, meldeten sich bei der Polizei. Wie gingen die Täter vor? Sie gaben sich als Polizisten aus, die bei einem Mitglied einer Einbrecherbande einen Zettel gefunden habe. Darauf stünden Adressen und Häuser für geplante Einbrüche – unter anderem auch die des Angerufenen. Doch man solle sich keine Sorgen machen, die Polizei bewache und observiere sein Haus in den nächsten Tagen. Aber es sei wichtig zu wissen, ob sich größere Bargeldmengen, Gold oder Schmuck in der Wohnung befinden würden. Ein perfider Trick, um Ahnungslose in die Falle zu locken.

Feuerwehr löscht Küchenbrand Taubenheim. 20.000 Euro Schaden sind bei einem Brand in der ehemaligen Taubenheimer Ortsverwaltung in der Sohlander Straße entstanden. Ursache war offenbar ein technischer Defekt an einem Kühlschrank. Die Feuerwehren aus Taubenheim, Wehrsdorf sowie Sohland löschten die Flammen.

Zugbegleiterin beleidigt Bischofswerda. Ein Zwischenfall mit einem 23-Jährigen hat sich am Sonntagabend auf dem Bischofswerdaer Bahnhof ereignet. Der Tunesier wollte in eine Regionalbahn nach Zittau einsteigen, verhielt sich dabei jedoch rücksichtslos gegenüber den anderen Fahrgästen und beleidigte schließlich die Zugbegleiterin. Herbeigerufene Polizeibeamte untersagten ihm die Fahrt und führten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab 0,76 Promille. Er konnte den Beamten nur ein abgelaufenes Aufenthaltsdokument vorlegen. Er wurde durch die Streife zu seiner Unterkunft in Neukirch gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Lebensmittel aus Keller gestohlen Kamenz. Alkoholische Getränke und Lebensmittel im Wert von 250 Euro haben Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in Kamenz erbeutet. Diese befanden sich im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Humboldtstraße. Jetzt ermittelt die Kripo.

Brand im Keller Radeberg. Ein defekter Boiler war am Sonntagabend Auslöser eines Feuerwehreinsatzes in der Parkstraße in Liegau-Augustusbad. Ein 70 Jahre alter Hausbesitzer hörte einen Knall aus dem Keller und stellte eine starke Rauchentwicklung fest. Die Feuerwehrleute lüfteten den Keller und entdeckten den kaputten Boiler.