Drei Verletzte bei schwerem Unfall

Bahretal. Am Sonnabend war der Fahrer (61) eines Opel Astra kurz nach 12 Uhr zwischen Friedrichswalde und Pirna unterwegs. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge überschlug sich das Auto. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant versorgt werden. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Pirna. In der Nacht zum Sonntag fiel einer Streifenwagenbesatzung des Reviers Pirna ein Radfahrer auf, der ohne Licht die Rottwerndorfer Straße entlangfuhr. Bei der Kontrolle in Höhe Seminarstraße bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer (62). Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,92 Promille. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einbrecher überrascht

Dohma. Am vergangenen Wochenende haben mehrere Unbekannte versucht, in eine Werkstatt an der Straße Cotta B einzubrechen. Als sich die Täter gegen 18 Uhr an der Eingangstür zu schaffen machten, wurden sie von einem Passanten überrascht. Daraufhin flüchteten die verhinderten Einbrecher in unbekannte Richtung. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 2000 Euro.