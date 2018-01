Drei Verletzte bei nächtlichem Crash

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in dieser Woche gegen 21 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bröthen und Schwarzkollm bei Hoyerswerda. Wie die Polizei informierte, war ein mit vier Personen besetzter Pkw von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Drei Mitfahrer im Alter zwischen 19 und 29 Jahren verletzten sich beim Unfall leicht und kamen in ein Krankenhaus. Der 30-jährige Fahrer gab an, einem Wildtier ausgewichen zu sein. Die Polizisten stellten aber fest, dass der Lenker keine Fahrerlaubnis hatte. Außerdem bemerkten sie Alkoholgeruch. Tests bestätigten eine Alkoholisierung von umgerechnet über einer Promille und darüber hinaus den Konsum von Drogen. Foto: HoyFoto

zur Startseite