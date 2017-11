Drei Verletzte bei Kreuzungsunfall

Wilsdruff. Bei einem Unfall zwischen Blankenstein und Schmiedewalde sind drei Personen verletzt worden. Ein 58-Jähriger am Montag kurz nach 14 Uhr mit einem Seat Ibiza zwischen beiden Ortschaften unterwegs. Beim Überqueren der S 36 stieß er mit einem BMW (Fahrer 67) zusammen, der in Richtung Tanneberg fuhr. Bei der Kollision wurde die Beifahrerin (71) im BMW schwer verletzt. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 30000 Euro.

Dippoldiswalde. Ein Schüler hatte sein Fahrrad frühmorgens im Schulgässchen in Dippoldiswalde mit einem Drahtseil angeschlossen. Als er abends zurückkam, war beides weg. Unbekannte haben das Schloss vermutlich geknackt und das gelb-schwarze Fahrrad gestohlen. Geschehen ist das bereits am 5. Oktober, im Zeitraum zwischen 5.25 und 17.30 Uhr. Die Ermittlungen haben bisher keine Erkenntnisse zu dem Diebstahl gebracht. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Das Fahrrad der Marke Scott hat eine Besonderheit: einen gelben Sattel.

Trennschleifer gestohlen

Freital. Vermutlich schon am Wochenende haben Diebe in Freital zugeschlagen. Am Fröbelweg begaben sich die Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Zunächst versuchten sie, die Hecktür eines Opel Combo aufzuhebeln. Als dies misslang, zerschlugen sie eine Seitenscheibe des Wagens und stahlen anschließend einen Trennschleifer im Wert von 150 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.