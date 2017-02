Drei Verletzte bei Crash an der A 4 In Uhyst stoßen am Dienstagmorgen ein Polo und ein Caddy zusammen. Eine 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Unfall mit Verletzten an der Autobahnauffahrt.

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstagmorgen an der Autobahnauffahrt Uhyst in Richtung Dresden gekommen. Eine 25-jährige Polo-Fahrerin wollte gegen 7 Uhr mit ihrem Auto nach links auf die Autobahnauffahrt auffahren. Dabei stieß sie mit einem geradeausfahrenden VW-Caddy zusammen. Der 39-jährige Fahrer kam aus Richtung Uhyst.

Bei dem Unfall wurde die 25-Jährige schwer verletzt. Der Caddy-Fahrer und sein 50-jähriger Beifahrer wurden nach Aussage der Polizei leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen an der Autobahnauffahrt. (szo)

