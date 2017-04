Drei verkaufsoffene Sonntage

In Elstra gibt es in diesem Jahr drei verkaufsoffene Sonntage. © Symbolbild: Uwe Soeder

In diesem Jahr dürfen Geschäfte in der Stadt Elstra an vier Sonntagen jeweils von 12 bis 18 Uhr öffnen. Das hat der Elstraer Stadtrat beschlossen. Danach könnten Geschäfte in Elstra und dem Ortsteil Boderitz zur Veranstaltung „Töpferkunst in Elstra“ am 23. Juli geöffnet werden. Außerdem dürfen Ladenbesitzer in Elstra am 1. Advent zur „Weihnachtsausstellung Floristik und Töpferkunst“ sowie am 3. Advent im Rahmen des Elstraer Weihnachtsmarktes ihre Geschäfte öffnen. (SZ)

