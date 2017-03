Drei verkaufsoffene Sonntage Hohnstein öffnet die Geschäfte, wenn in der Stadt gefeiert wird.

Sonntags einkaufen kann man in Hohnstein dieses Jahr dreimal, das erste Mal am 21. Mai zum Puppenspielfest. © Uwe Soeder

Die Geschäfte in Hohnstein könnten pro Jahr an vier Sonntagen öffnen. Das wird aber offenbar nicht gebraucht, da die Stadt in diesem Jahr nicht allzu viele Veranstaltungen plant. Denn die jeweiligen kulturellen Höhepunkte werden auch als Grundlage für die Sonntagsöffnungszeiten genommen. Der Stadtrat stimmte diesen bereits zu. Demnach dürfen die Geschäfte am 21. Mai öffnen. Da findet das 32. Hohnsteiner Puppenspielfest statt. Am 18. Juni feiert der Sportverein sein 70-jähriges Bestehen. Da kann sonntags eingekauft werden, wie auch am 3. Dezember zum Weihnachtsmarkt. (SZ/aw)

zur Startseite