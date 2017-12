Drei verkaufsoffene Sonntage 2018 Großenhain hat jetzt die Ladenöffnungszeiten geregelt. Die Sonntagsöffnung ist ähnlich wie in diesem Jahr.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Großenhain. Am 7. Oktober zum Bauernmarkt, am 2. Dezember zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes und am 16. Dezember, dem dritten Advent, werden kommendes Jahr verkaufsoffene Sonntage sein. Das hat der Stadtrat jetzt genehmigt und damit die gleiche Anzahl an Tagen beschlossen wie in diesem Jahr. Das hatte die Fördergemeinschaft Großenhain aktiv so beantragt. Die Geschäfte können damit von 12 bis 18 Uhr für die Kunden da sein.

Das Einkaufszentrum Riesaer Straße wollte zwar am ersten und zweiten Advent öffnen, auch mit diesen Händlern hat man sich auf die obigen Daten geeinigt. Die Stadt weist allerdings darauf hin, dass die Anzahl der maximal möglichen Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nicht ausgeschöpft wird. Weitere Anträge liegen derzeit allerdings nicht vor.

