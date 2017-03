Drei verkaufsoffene Sonntage Der Radeberger Stadtrat hat entschieden, wann die Geschäfte dieses Jahr ihre Waren auch sonntags anbieten dürfen.

© Thorsten Eckert

Gemütlich sonntags einkaufen? In Radebergs Innenstadt wird das in diesem Jahr an drei Sonntagen möglich sein. Das hat jetzt der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Termine waren dabei im Vorfeld mit den Händlern abgestimmt worden, hieß es aus der Stadtverwaltung. Die Geschäfte dürfen dabei am 9. April, am 22. Oktober und am Weihnachtsmarktwochenende am 17. Dezember von 12 bis 18 Uhr öffnen. (SZ/JF)

