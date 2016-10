Drei Veränderungen in der Startelf Beim Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld rotieren Niklas Hauptmann und Niklas Kreuzer in Dynamos Anfangsformation. Und Pascal Testroet darf gegen seinen Ex-Verein stürmen.

Blumen - natürlich schwarz-gelb - für den verstorbenen Ex-Spieler und Trainer Reinhard Häfner auf seinem ehemaligen Sitzplatz im Dresdner Stadion am Dienstagabend. © Robert Michael

Uwe Neuhaus hatte es angekündigt: Im zweiten Spiel der englischen Woche lässt Dynamos Trainer rotieren -auf drei Positionen.

Für Fabian Müller rückt Niklas Kreuzer in die Startelf und dürfte für die rechte Abwehrseite verantwortlich sein. Dafür müsste Nils Teixeira auf die linke Seite wechseln. Im zentralen Mittelfeld ersetzt Niklas Hauptmann, der erst in der vergangenen Woche seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert hatte, Andreas Lambertz. Und im Sturm darf Pascal Testroet gegen seinen Ex-Verein spielen, Stefan Kutschke muss auf die Bank.

Auf weitere Veränderungen verzichtet Neuhaus, schließlich ist die Chance, im DFB-Pokal ins Achtelfinale einzuziehen, groß. Der Kontrahent im DDV-Stadion, Arminia Bielefeld, hat in dieser Saison noch kein Punktspiel gewoannen, rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und in der nächsten Runde winken 600 000 Euro Prämie.

Ansonsten vertraut der Trainer der Mannschaft, die zuletzt Stuttgart 5:0 geschlagen hatte und beim 0:0 in Heidenheim zwei Punkte verschenkte. Eine besondere Partie wird es für den Ex-Bielefelder Testroet, der in diesen Tagen seinen ersten Hochzeitstag feierte, zudem erwartet seine Frau ein Kind.

Dynamo wird mit Trauerflor spielen und vor dem Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten. In der Nacht zu Montag war Dynamos Ehrenspielführer Reinhard Häfner seinem Krebsleiden erlegen. Vor dem Stadioneingang wurde ein Foto des Verstorbenen an einen Mast befestigt, darunter legten Fans Blumen nieder und zündeten Kerzen an.

Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Modica, Ballas, Teixeira - Hartmann - Gogia, Hauptmann, Aosman, Stefaniak - Testroet

