Drei Varianten für die Bahnhofstraße Die Bürger sollen mitentscheiden, wie die Einkaufsstraße in Radebeul-West ausgebaut wird.

Der symbolische Startschuss für das Sanierungsgebiet Radebeul-West ist gefallen. Nun geht es ans konkrete Planen. Für den Ausbau der Bahnhofsstraße präsentiert die Stadt jetzt drei verschiedene Varianten, über die die Bürger mitentscheiden können. Die Vorschläge unterscheiden sich wesentlich voneinander, teilt Anja Schöniger vom Stadtplanungsamt mit.

Bei zwei Varianten blieben die alten Linden stehen, bei der dritten sind Neupflanzungen vorgesehen. Auch die Frage, ob es künftig Parkplätze an der Bahnhofstraße geben soll, muss erst entschieden werden. Bei der Gestaltung der Gehwege ist sowohl eine teppichartige Pflasterung aus farbigen Mosaiksteinen möglich, als auch die Verlegung einer „Lauflinie“ aus großformatigen Granitplatten wie in der Hauptstraße.

Am Mittwoch findet um 18.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Bürgertreff, Bahnhofstraße 8, statt, bei der die Planungen und verschiedenen Varianten erläutert werden. Vor Ort liegen Antwortkarten aus, auf denen die Bürger ihre favorisierte Lösung ankreuzen und Hinweise notieren können. Anregungen können auch per E-Mail an planung@radebeul.de geschickt werden. Der Umbau der Straße ist für die Jahre 2018/19 geplant. (SZ/nis)

