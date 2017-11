Drei Uhren im Wettbewerb

Zwei Glashütter Uhrenhersteller können sich Hoffnung auf einen Uhrenpreis beim Wettbewerb Watchstars Awards machen. Wie das Internetportal des Wettbewerbs informiert, hat die Jury eine erste Auswahl getroffen und die sogenannte Shortlist veröffentlicht. In den fünf Kategorien wurden jeweils zehn Modelle nominiert. Dabei schaffte es der Luxusuhrenhersteller Lange mit zwei Modellen in die Kategorie Technical Stars, zu deutsch Technikstars. Die Firma ist hier mit den Modellen Lange 1 Mondphase und dem Tourbograph Perpetual „Pour le Mérite“ dabei. Chance auf einen Sieg bei den Watchstars Awards hat auch Mitbewerber Tutima. Sein Modell Tempostopp hat es sowohl in der Kategorie Design-Stars als auch in der Kategorie New Stars, also neue Stars, unter die besten zehn geschafft. Nun liegt es an den über 80 internationalen Jury-Mitgliedern, die Gewinner zu bestimmen. „Denn nur eine dieser herausragend gestalteten Uhrenmodelle wird am Ende mit dem Award ausgezeichnet“, sagt der Uhrenjournalist Thomas Wanka, der auch der Jury angehört.

Beim letzten Award wurden die Gewinneruhren am Ende des Jahres bekannt gegeben. Drei Monate später wurden deren Hersteller bei einem Empfang geehrt. Bei diesem Wettbewerb holte bisher nur Lange Siege, beim Award 2015/16 mit der Zeitwerk Minutenrepetition und beim Award 2014/2015 mit der Lange 1. (SZ/mb)

zur Startseite