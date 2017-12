Drei Tore machen den Unterschied Duisburg und Dynamo sind momentan quasi Tabellennachbarn. Ob das auch am Sonntag so bleibt? An der Ruhrmündung konnten die Dresdner bislang nur einmal gewinnen.

Dresden. Das hätten zu Saisonbeginn wohl die wenigsten erwartet: Dynamo Dresden und der MSV Duisburg liegen nach der Hinrunde auf Augenhöhe – und zwar fast allen relevanten Bereichen. Beide Vereine haben 23 Punkte auf dem Konto, beide Mannschaften kommen auf je sechs Siege und sechs Niederlagen sowie auf fünf Unentschieden.

Auch bei den Gegentoren trennt die Klubs von der Elbe und Rhein/Ruhr nichts, beide mussten 26 Treffer hinnehmen. Dass das Torverhältnis quasi das einzig trennende ist, liegt daran, dass Duisburg drei Tore zu wenig geschossen hat. Diese Winzigkeit bedeutet aber schon, dass die Mannschaft von Trainer Ilia Gruev auf Platz zehn zwei Ränge hinter Dynamo einsortiert wird. Falls also jemand Fragen hat, wie eng es in der 2. Liga zugeht ...

Dennoch hat der MSV den Schwarz-Gelben in der laufenden Spielzeit voraus. Die Zebras standen nie auf dem Abstiegs-Relegationsplatz oder darunter. Wie auch die Dresdner können die Duisburger dort auch nicht mehr überwintern.

Verletzung unter der Dusche

Richtig optimistisch ist das weiß-blaue Fanlager vor dem Gastspiel der Dresdner dennoch nicht. Denn auch wenn sich ihre Lieblinge in den letzten fünf Spielen zehn Punkte sichern konnten, gibt es Grund zur Sorge. Was daran liegt, dass nach Moritz Stoppelkamp mit Boris Tashchy der zweite Toptorschütze (beide mit je sechs Treffern) am Sonntag fehlen wird.

Während der Routinier beim 2:0-Heimsieg gegen Fürth eine Bänderverletzung im linken Knöchel erlitt und erst zum Trainingsauftakt im neuen Jahr zurückerwartet wird, ist die Verletzung Tashchys um einiges kurioser. Der Stürmer aus der Ukraine rutschte in seiner Wohnung unter der Dusche aus und brach sich dabei den großen Zeh des linken Fußes.

Die Hoffnungen ruhen daher auf dem mit nur einem Tor weniger geführten Cauly Souza, der nach dem 2:2 beim FC St. Pauli erklärte: „Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Jetzt wollen wir gegen Dresden mit der Heimserie weitermachen.“ Die vergangenen beiden Heimspiele gewann der MSV (3:0 gegen Aue, 2:0 gegen Fürth), davor gab es zwei Unentschieden gegen Braunschweig und Union Berlin. Doch mit dem 1:6 gegen Nürnberg, dem 1:3 gegen Kiel sowie dem 1:2 gegen Darmstadt stehen auch zum Teil deftige Niederlagen in der Statistik.

Ob Gerrit Nauber auflaufen kann, ist noch offen, aber nicht unwahrscheinlich. Der Innenverteidiger war beim 2:2 beim FC St. Pauli mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ausgewechselt worden, konnte am Mittwoch aber das Lauftraining wieder aufnehmen.

Dynamos Gesamtbilanz gegen den MSV:

15 Spiele, 5 Siege, 5 Remis, 5 Niederlagen. 17:19 Tore.

Dynamos Bilanz beim MSV:

7 Spiele, 1 Sieg, 3 Remis, 3 Niederlagen. 7:13 Tore.

