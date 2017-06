Drei tolle Tage Beim Stadtfest erwartet die Döbelner Musik und Unterhaltung.

Marvin, Amelie und Malik vor der Raupenbahn. Sie freuen sich über den Rummel, mit dem das Döbelner Stadtfest zumindest inoffiziell Freitagnachmittag eröffnet worden ist. © André Braun

Auf dem Rummel an der Ritterstraße ist das Döbelner Stadtfest zumindest inoffiziell eröffnet worden. Um 15 Uhr setzten sich die Fahrgeschäfte in Bewegung. Die Döbelner erwartet drei tolle Tage und einen ersten Vorgeschmack gibt es am Abend auf der Festbühne auf dem Obermarkt. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer eröffnet den Festrubel und die Döbelner Himmelfahrtsband sorgt für Stimmung. Abgelöst werden sie von den Atomic Playboys, einer Show- und Partyband aus Hamburg. Jede Menge Livemusik, von böhmischer Blasmusik bis Rock gibt es am Wochenende auf drei Bühnen im Stadtgebiet. Die Big Band aus Vyskov ist am Sonnabendnachmittag auf dem Obermarkt zu hören. Döbeln feiert an diesem Wochenende 25 Jahre Städtepartnerschaft mit der tschechischen Stadt. (DA)

zur Startseite