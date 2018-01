Drei Teams kämpfen um den Aufstieg

InInsgesamt 68 Herren-Mannschaften nehmen in der laufenden Saison am Punktspielbetrieb unter der Schirmherrschaft des Fußballkreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge teil. Die angedachte Staffelstärke von 14 Teams wird dabei nur in der höchsten Spielklasse, der Kreisoberliga, erreicht. Eine Liga tiefer, in der ebenfalls eingleisigen Kreisliga A, messen dreizehn Mannschaften ihre Kräfte.

Die beiden nach territorialen Gesichtspunkten aufgeteilten Kreisliga B-Staffeln vereinen 13 Mannschaften in der Region Ost und zwölf im Westteil des Landkreises. Im Osten haben sich dabei mit der SG Ullersdorf und der Reservemannschaft des 1. FC Pirna bereits zur Winterpause zwei klare Aufstiegskandidaten herauskristallisiert (SZ berichtete). In der Weißeritzregion führt ein Trio mit großem Punktevorsprung die Tabelle an. Spitzenreiter TSV Kreischa hat unter Trainer Tony Kießling im vergangenen Jahr eine enorme Entwicklung genommen. Die junge Mannschaft scheint schon jetzt bestens gerüstet für den Sprung „nach oben“.

Pflicht ist hingegen der Aufstieg für den ersten Kreischaer Verfolger, die SG Kesselsdorf. Spielertrainer Paul Seifert, mit 26 Treffern auch bester Torschütze der Liga, hatte vor Saisonbeginn in der SZ einen Durchmarsch seines Teams in Richtung Kreisoberliga bis zum Jahr 2020 angekündigt. Nach einem holprigen Start, mit zwei Niederlagen gegen Kreischa und Weißig, befinden sich die Kesselsdorfer inzwischen auf einem guten Weg, ihr nächste Etappenziel Kreisliga A zu erreichen.

Dritter im Bunde der Staffelfavoriten ist die Reservemannschaft des SV Bannewitz. Vereinsvorsitzender Karl-Heinz van Pée zeigt sich positiv überrascht vom guten Abschneiden seiner Zweiten. „Wir haben ja noch etwas Zeit, unsere Saisonziele zu überdenken“, sagt er mit Blick auf etwaige Aufstiegsambitionen der Landesklassenreserve. Hinter der dreiköpfigen Ligaspitze belegen in der aktuellen Rangliste Weißig, Rabenau, Braunsdorf und Hartmannsdorf II die nächsten Plätze. Das Quartett vereint ein gehöriger Punkteabstand sowohl in Richtung Tabellenspitze als auch zum Rest des Ligafeldes.

Rabenau und Weißig verzichteten in der Vorsaison freiwillig auf den sportlich erreichten Aufstieg. Wie richtig diese Entscheidung war, zeigt sich jetzt, denn auf Grund vieler personeller Sorgen sind beide Teams zurzeit weit von ihrer einstigen Stärke entfernt.

Noch drastischer trifft diese Einschätzung auf die Possendorfer Zweite zu. Schloss die Empor-Reserve die letzte Spielzeit noch als punktgleicher Staffel-Vize hinter Rabenau ab, fiel man diesmal eher durch riesige Leistungsschwankungen auf. So reichte die Resultatsspanne der Possendorfer von einer 0:10-Heimniederlage gegen Kesselsdorf bis hin zu einem starken 1:1 in Weißig.

Hinter der Landesklassenreserve rangieren mit knappem Punktrückstand die Spielgemeinschaft Reichstädt/Dippoldiswalde II, Hermsdorf und die Spielgemeinschaft Schmiedeberg/Hennersdorf. Schon jetzt scheint der wohl einzige Absteiger festzustehen: Mit ganzen zwei Zählern auf dem Konto dürfte die Pesterwitzer Reserve den Weg in die 1. Kreisklasse kaum noch abwenden können.

Dort führt aktuell die neugegründete Spielgemeinschaft Glashütte/Reinhardtsgrimma/Schlottwitz die Tabelle an und ist gemeinsam mit der punktgleichen Kreischaer Reserve erster Aufstiegsanwärter. Das 4:12 zwischen Pretzschendorf II und der Spielgemeinschaft Bärenstein/Altenberg II in dieser Staffel war zugleich die torreichste Partie der gesamten 1. Halbserie im Kreis-Fußball.

Das einzige in der laufenden Spielzeit immer noch punktlose Team, die Reservemannschaft des FSV Bad Schandau kommt aus der 1. Kreisklasse Ost. Nach dem Rückzug der Liebstädter sind hier nur noch acht Mannschaften im Spielbetrieb, von denen zur Winterpause Langburkersdorf II und Reinhardtsdorf II die besten Chancen für einen Aufstieg besitzen. Den Reinhardtsdorfern gebührt zudem ligaübergreifend der Titel der fairsten Mannschaft der Hinrunde.

