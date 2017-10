Drei Tankstellen ausgeraubt Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Sonnabend an drei Orten zugeschlagen – mit unterschiedlichem Erfolg.

Die Verwüstungen in der Waldheimer Tankstelle. © Ralf Riediger

Die Splitter einer Fensterscheiben liegen im Kassenbereich der Tankstelle an der Waldheimer Hauptstraße. Unbekannte hatten diese in der Nacht von Freitag auf Sonnabend eingeworfen. Sie wollten laut Polizei gegen 3.50 Uhr so vermutlich in den Verkaufsraum eindringen, um Zigaretten und Ähnliches zu klauen. Anscheinend gelang den Unbekannten dies aber nicht.

Nur eine knappe Stunde vorher hinterließen Diebe an der Tankstelle in Hartha ebenfalls eine Spur der Verwüstung. „Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, wird noch überprüft“, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Sonnabend mit. Mit einem Gullydeckel schlugen die Unbekannten die Zugangstür der Tankstelle an der Töpelstraße ein. Dies geschah gegen 2.55 Uhr. „Nach derzeitigem Stand wurde ein Getränk entwendet.“ Auf Videoaufzeichnungen wurden zwei männliche Tatverdächtige mit Kapuzen über dem Kopf gesehen, die aus einem hellen BMW 3er-Reihe gestiegen sind. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4 000 Euro, der Stehlschaden wird mit einem Euro angegeben.

Die Polizei sucht für beide Vorfälle Zeugen und fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter der Telefonnummer 03431 6590 entgegen.

6 000 Euro Schaden in Lommatzsch

Im Nachbarlandkreis Meißen hatten es Unbekannte auf eine Tankstelle an der Döbelner Straße in Lommatzsch abgesehen. In der Zeit zwischen Freitag 20.20 Uhr und Sonnabend 3.25 Uhr drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in den Verkaufsbereich der Tankstelle ein und entwendeten diverse Stangen Zigaretten und eine Klappbox.

„Der Stehlschaden wurde mit insgesamt rund 4 150 Euro beziffert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 2 000 Euro“, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mit. Die Beamten ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DA/sol)

