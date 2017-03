Drei Tage „Wir-Gefühl“ Die 230 Aussteller der Jubiläumsmesse in Kamenz hoffen ab Freitag auf zahlreiche Besucher. Beide Seiten hätten es verdient.

Der Aufbau der WIR 2017 hat begonnen. Auch die Firma Naturenergie Neuburger aus Niesky ist gerade dort zugange. Roland Franke (r.) und Rainer Menzel freuen sich auf Interessenten in Fragen der Photovoltaik und der Solarthermie-Module. © Matthias Schumann

Die älteste Messe der Region feiert Geburtstag. Vor genau 25 Jahren fand die „1. Große Kamenzer Gewerbeausstellung“ statt, und da sie 2003 einmal ausgefallen ist, gibt es nun auch die 25. Auflage. Zwei Jubiläen auf einen Schlag – auch das hat was. Die SZ fasst zusammen, was die Besucher der Jubiläumsschau von Freitag bis Sonntag erwarten können.

Die Messe des Landkreises Bautzen wendet sich an den Endverbraucher

Seit 2008 ist die WIR auch offiziell die Landkreismesse des neu gebildeten Landkreises Bautzen. Die Kreisverwaltung hat die Gründungsinitiative der Mittelstandsvereinigung der CDU in Kamenz von Anfang an unterstützt. Schon die ersten Anschreiben an potenzielle Aussteller trugen die Unterschrift der Landrätin Andrea Fischer. Auch das Kreisentwicklungsamt unter Andreas Heinrich ist von Anfang an dabei – mit nur einer kurzzeitigen Unterbrechung. Der langjährige Messeleiter: „Unsere Messeist eine Verbrauchermesse des Mittelstandes.“ Es präsentieren sich Industrieunternehmen, Handwerker, Dienstleister, aber auch Vereine, Institutionen und Initiativen.

Die Aussteller kommen sogar auch aus Polen, Tschechien und Kroatien

Mehr als 230 Aussteller – vorwiegend aus der Region Oberlausitz und Dresden, aber auch aus Brandenburg, Tschechien, Polen und Kroatien – richten sich an den sogenannten Endverbraucher. An den Ständen gibt es wieder gute Gelegenheit, Geschäftskontakte aller Art zu knüpfen oder aufzufrischen. Viele Aussteller halten schon seit vielen Jahren der Messe die Treue. Sieben sind sogar von Anfang an dabei: die Planungsgruppe Neumann, Caravan-Eyke, Holzkunst Müller (alle Kamenz), die Königsbrücker Ausbildungsstätte, die IHK, die Firma Köpping aus Schwosdorf und die SZ.

Die Messe bietet den Besuchern auch in diesem Jahr viel Interessantes

Größere Themenbereiche der Verbrauchermesse sind „Alles rund um Haus, Wohnung und Garten“, einschließlich der Energieeffizienz und der Sicherheitstechnik. Es geht wieder um spezielle Angebote aus der Region – also zu Wellness, Ausflugsziele, Kulinarisches aus der Initiative „Die Lausitz schmeckt“, zur Urlaubsregion Lausitzer Seenland, und auch wieder eine Automeile mit den neusten Frühjahrsangeboten der hiesigen Autohändler.

Ein Schwerpunkt bleibt der Fachkräfte- und Azubimangel in der Lausitz

Viele mittelständische Firmen belassen es nicht bei der Klage wegen fehlender Fachkräfte. Zahlreiche Aussteller verweisen auf neue Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebote. Freie Bildungsträger werben für ihre Ausbildung z.B. in der Altenpflege, zum Automobilkaufmann, zum Bauzeichner, zum Fußbodenleger oder als Kfz-Mechatroniker. Aber auch Polizeibeamte oder Verwaltungsangestellte werden gebraucht und speziell angeworben.

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern bewährt sich

Die WIR ist ohne ihr in Jahren gewachsenes Netzwerk undenkbar. Sehr hilfreich ist die Tatsache, dass mit den Regiobushallen ein Messegelände quasi auf Kreisboden genutzt werden kann. Wichtigster Kooperationspartner ist auch diesmal die benachbarteEwag Kamenz. Gemeinsam mit dem Bikehouse Scheibe aus Kamenz wird wieder eine Parcours für das Testen von Elektrofahrrädern vorgehalten.

Die Wettbewerbe der Handwerker-Innung gehören mittlerweile dazu

Eine Besonderheit der Kreismesse sind die jährlich wechselnden Wettbewerbe der Handwerkerinnungen. Im vergangenen Jahr hatte es den Kuchenwettbewerb der Bäckerinnung gegeben, diesmal findet der 4. Qualitätswurst-Wettbewerb der Fleischerinnung statt. Er ist für Freitag ab 15 Uhr im Loungebereich ausgerufen. Eine prominente Jury wird nach dem Eröffnungsrundgang ihr Urteil abgeben. Die Siegerehrung ist für 17 Uhr angekündigt.

Auf die Messebesucher wartet wieder ein interessantes Kulturprogramm

An allen drei Messetagen ist Stimmung auf der Bühne. Es gibt Kinderprogramme u.a. mit der „Samels Junior Show“, die Tanzwerkstatt Wilthen, Kamenz can Dance, ein Bauchredner, eine Schlangenfrau und die Kremser Mugge sind ebenso zu erleben, wie das Blasorchester der Lessingstadt. Und zu den 15 Uhr-Stargästen am Sonnabend (Pietro Lombardi) und Sonntag (Achim Petry) ist im Grunde alles gesagt.

Eintrittspreise und Infrastruktur bleiben auch 2017 unveränderrt

Der Eintritt am Eröffnungstag ist wie immer frei. Ansonsten werden 3 Euro pro Tag abkassiert. An den Parkplätzen und am Pendelbusverkehr ändert sich nichts.

