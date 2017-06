Drei Tage Rummel Das Stadtfest lockt mit Kaiser-Double und Kettenkarussell. Diesmal soll das Familienfeuerwerk kein Flop werden.

Gehört mittlerweile dazu: Die Kirmes auf dem Parkplatz am Technikum wird wieder buntes Treiben bieten. © Sebastian Schultz

Zum Riesaer Stadtfest vom 25. bis 27. August versprach Oberbürgermeister Marco Müller auf der Pressekonferenz: „Die FVG hat drei Tage Sonnenschein organisiert.“ Ob es mit dem guten Wetter tatsächlich klappen wird, sei dahingestellt. Fest dagegen steht das Programm. Die SZ stellt die wichtigsten Eckpunkte vor.

Musik von Rock bis Schlager

Nach der Eröffnung am Freitag um 18 Uhr werden junge Sänger der Elbland Philharmonie eine „Musical-Gala“ auf der großen Bühne am Rathausplatz geben. Am Sonnabend wird am selben Ort die Coverband „Hit Radio Show“ auftreten, die internationale Rockhits der verschiedenen Jahrzehnte spielt. Am Sonntag wird bereits zum vierten Mal die heimische Musikszene unter dem Motto „Wir von hier“ die Bühne bespielen. Auch auf der Bühne am Mannheimer Platz wird es an allen drei Tagen allerhand musikalische Darbietungen geben. Musikalisch wird es auch wieder im Innenhof des Modehauses Margenberg zugehen. Das Dresdner Roland-Kaiser-Double Steffen Heidrich wird am Sonnabend „Die lange Nacht des deutschen Schlagers“ zelebrieren.

Familienfeuerwerk soll besser werden

Nachdem es 2016 nur sehr mickrig ausfiel, versprechen die Organisatoren diesmal ein attraktives Feuerwerk für die Kinder. Aus Sicherheitsgründen wurde der Ort an die Ecke An der Gasanstalt/Elbstraße verlegt. Beginn ist 20.30 Uhr am Sonnabend. Als Auftakt startet ein Lampionumzug mit musikalischer Begleitung vom Stadtpark zum Feuerwerksort. Das große Feuerwerk geht am selben Tag ab 23.30 Uhr am Rathausplatz in die Luft.

Mehr Händler erwartet

Die Händlermeile wird wieder die einzelnen Orte des Stadtfestes miteinander verbinden. Im vergangenen Jahr waren aufgrund der zeitlichen Überschneidung mit dem Dresdner Stadtfest etwas weniger Händler angereist. Das wird diesmal vermieden werden. Außerdem gibt es im Innenhof des Klosters den Töpfermarkt zu erleben. Keine Neuauflage hingegen erlebt der Flohmarkt. Grund ist die Absage des Veranstalters.

Kettenkarussell statt Riesenrutsche

Für alle, die gern im Kreis herumwirbeln, kommen bei einem großen Kettenkarussell auf ihre Kosten. Eine Riesenrutsche hingegen wird 2017 nicht aufgestellt werden. Am Technikum werden wie in den Jahren zuvor zahlreiche Fahrgeschäfte und Attraktionen auf Besucher unterschiedlicher Altersstufen warten.

Volltreffer-Erlebniswelt feiert Jubiläum

Eine sportliche und spielerische Reise an über zwölf Stationen verspricht die zehnte Aktion der Stadtwerke Riesa im Stadtpark. Außerdem wird dort am Sonnabend eine Zaubershow stattfinden.

Promnitzer Schlossfest lädt ein

Parallel zum Stadtfest wird es auch auf der anderen Elbseite hoch hergehen. Der Kultur- und Schlossverein Promnitz lädt am Freitag, 25. August, zum Theaterstück „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“ ein (Beginn 20 Uhr, Eintritt 10 Euro). Am Sonnabend wird es ab 14 Uhr Schlossführungen für Kleingruppen, Kuchenbuffet, Kindertheater sowie eine Keramikausstellung und verschiedene musikalische Darbietungen geben.

Ende Juni wird das vollständige Programm auf www.sachsenarena.de veröffentlicht.

