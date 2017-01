Drei Tage lang Budenzauber Ab Freitag lockt der 18. Liegauer Hallen-Cup die Fans in die Halle am Robert-Blum-Weg. Und es wird wieder spät werden.

© Steffen Unger

Dass aus dieser Idee mal ein solch riesiges Event werden würde, hat wohl vor nunmehr 18 Jahren niemand wirklich geglaubt. Damals hatten sich die Kicker vom SV Liegau-Augustusbad geärgert, dass es in der Region kein eigenes großes Winter-Hallenfußball-Turnier gibt – und organsisierten kurzerhand ihr eigenes. Daraus ist nun seit Jahren der größte Winter-Kickertreff des Radeberger Landes geworden.

Und an diesem Freitag geht es wieder los: Dann startet wie erwähnt der mittlerweile 18. Hallen-Cup des SV Liegau-Augustusbad in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums am Robert-Blum-Weg im Radeberger Süden.

Das Eröffnungsturnier des Turnier-Wochenendes findet traditionell Freitagnachmittag statt. Dann spielen die Fußballer der Unified-Teams – Mannschaften, in denen Menschen mit Behinderung und nichtbehinderte Kicker gemeinsam antreten. Im Anschluss daran sind die „Oldies“ gefordert. Sonnabendnacht steigt dann das Turnier der Herren. Mit Teams wie der SG Ullersdorf, TSV Wachau und der SG Frankenthal treten dabei wieder namhafte Teams aus den hiesigen Kreis- und Stadtligen an. Es wird ein munterer Kick, auch wenn der Sieger wie immer erst weit nach Mitternacht gekürt wird.

Freude über große Resonanz

Auch der Frauenfußball kommt nicht zu kurz – Sonnabendnachmittag, vor den Herren treten die Damenteams an. Ein Turnier, das sich übrigens in den vergangenen Jahren über immer stärker werdendes Zuschauerinteresse freuen konnte. Und natürlich dürfen auch die Jüngsten am Ball glänzen. „Die Gelegenheit dazu haben die Talente in den Nachwuchsturnieren, die von der G- bis zur C-Jugend ausgetragen werden“, freut sich Stefan Pfützner vom Organisationsteam über die große Resonanz. „Besonders erfreulich ist, dass sich erneut zwei Teams aus der Liegauer Partnergemeinde Aschheim auf den weiten Weg machen, um sich mit den jungen Kickern aus der Region zu messen“, schiebt er hinterher.

Nun hoffen die Macher auf möglichst großes Zuschauerinteresse. (SZ/JF)

18. Liegauer Hallencup – Freitag: 15 Uhr Unified-Turnier, 19 Uhr Senioren. Sonnabend: 8.30 Uhr E-Jugend, 12.30 Uhr D-Jugend, 16.30 Uhr Damen und 20.30 Uhr Männerturnier. Sonntag: 9 Uhr F-Jugend, 13 Uhr G-Jugend und 16 Uhr C-Jugend. Sporthalle des BSZ am Robert-Blum-Weg in der Radeberger Südvorstadt.

