Drei Tage Kulturpalast-Party

Noch eine knappe Woche ist Zeit, dann sollen hier die ersten Gäste sitzen. 1 785 Sitze müssen bis dahin geputzt werden © Sven Ellger

Die Alarmanlage in der neuen Dresdner Zentralbibliothek funktioniert. Sie unterbricht das Geschehen im Kulturpalast mit durchdringenden Pfeiftönen. Dann meldet sich eine freundliche Frauenstimme: „Achtung, eine Durchsage! Aus technischen Gründen bitten wir Sie, das Gebäude zu verlassen. Bitte bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen unseres Personals.“ Danach beschreibt die Sprecherin das Aussehen der Sicherheitsleute und warnt davor, Fahrstühle zu nutzen. Gleich zweimal hat solch ein Feueralarm am Freitag die Teilnehmer einer Pressekonferenz aufgeschreckt. Sie ließen sich im Vortragssaal der neuen Hauptbibliothek im zweiten Stock des Gebäudes erklären, was die Dresdner am Eröffnungswochenende im und rund um den Palast erwartet.

Da war von Klangrausch und einem „euphorisierten Orchester“ die Rede, von Abschiedslast und Umzugslust und davon, wie die Freude über den neuen Kulturpalast doppelte Freude werden kann. Die Stadt hatte geladen, und das erste Wort stand deshalb Oberbürgermeister (OB) Dirk Hilbert (FDP) zu. Der Rathauschef kennt sich aus mit solchen Ereignissen, schließlich war er als Ehrengast geladen, als im November in Dresdens Partnerstadt Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet wurde. „Ich bin stolz, dass wir den Dresdnern beide Kulturprojekte übergeben können“, sagte Hilbert mit Blick auf das Kraftwerk Mitte und den Kulti. Er wies darauf hin, dass die Eröffnung zweier solcher Kulturbauten binnen weniger Monate keine Selbstverständlichkeit ist. Dann erklärte Hilbert das Programm, bei dem am Freitagabend die feierliche Eröffnung im Mittelpunkt steht. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die Eröffnungsrede, die Philharmonie spielt Schostakowitsch, Schubert und Beethoven. Vor dem Palast, zwischen den neu gestalteten Springbrunnen auf der einen Seite und den noch zu sanierenden Fahnenmasten auf der anderen, feiern die Dresdner das sanierte Haus. Auf einer Großleinwand wird das Geschehen im Festsaal nach draußen übertragen. Frank Schöbel und Olaf Berger erzählen von ihren Kulturpalast-Erlebnissen, und Orgelbauer Dirk Eule aus Bautzen berichtet vom Fortgang der Arbeiten am neuen Instrument im Festsaal. Das soll am 8. September eingeweiht werden. Erst dann ist das neue Kulturgebäude im Zentrum wirklich komplett.

Bibliothekschef Arend Flemming erwartet, dass die Zentrale der städtischen Bücherausleihstationen bereits am Sonnabend vollständig einsatzbereit ist. Denn dann wird zwei Tage lang die Eröffnung der Zentralbibliothek gefeiert. Dazu ist der Schriftsteller Christoph Hein geladen. Während die neue Ausleihstation im Kulti mit Musik und Lesungen gefeiert wird, soll bereits der ganz normale Bibliotheksalltag laufen, auch am Sonntag.

Für Wolfgang Schaller, den Intendanten der Herkuleskeule, ist dagegen gerade gar nichts normal. „Vor der Lust steht die Last“, deutete er an, dass der Umzug der Keule vom Sternplatz an die Wilsdruffer Straße ein Kraftakt für das Ensemble ist. Im Kultikeller soll am Sonnabend um 21 Uhr der neue Saal getauft werden. Zuvor ziehen die Künstler, Techniker und Verwaltungsmitarbeiter zu Fuß öffentlichen von der alten zur neuen Spielstätte. Ab Montag sollen dann die Dresdner das neue Haus für sich entdecken. Die ersten Besucher werden die 6 400 SZ-Leser sein, die ein Ticket für den Entdeckertag im Kulturpalast ergattert haben.

Parallel dazu gibts von Post Modern, einem Unternehmen der DDV-Mediengruppe, die auch die Sächsische Zeitung herausgibt, eine Sonderbriefmarke mit dem Kulti darauf. 350 000 Stück liegen bereit, sagte Marketingchef Alexander Hesse. So kann die Freude über das neue Haus mit den Postempfängern geteilt werden.

