Drei Tage Budenzauber Der Fußballverein Eintracht Niesky veranstaltet am Wochenende die fünfte Auflage. In fünf Altersklassen spielen acht bis zehn Teams.

Auf dem Foto trainieren die Gastgeber-Jungs von der D-Jugend. © André Schulze

Niesky. Freitagabend beginnt um 17 Uhr in der Turnhalle an der Bahnhofstraße Niesky der fünfte Budenzauber. Der Nieskyer Fußballverein Eintracht sorgt für drei tolle Fußballtage für Nachwuchsmannschaften. Auf dem Foto trainieren die Gastgeber-Jungs von der D-Jugend. Wer sie beim Turnier sehen will, muss am Sonnabend ab 15 Uhr in der Halle sein. In fünf Altersklassen spielen je acht bis zehn Teams, unter anderem Fußballer vom BFC Dynamo Berlin und eine tschechische Mannschaft. Der Eintritt ist frei. Eltern sorgen für die Verpflegung. (SZ)

