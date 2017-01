Drei Tage Budenzauber Am Wochenende steht der Liegauer Hallencup an.

Hallenfußball. Bereits zum 18. Mal richtet der SV Liegau-Augustusbad von Freitag bis Sonntag seinen Hallencup aus. In der Sporthalle des BSZ Radeberg (Robert-Blum-Weg) finden insgesamt neun Turniere für den Nachwuchs, Frauen, Herren und Senioren statt. Die Eröffnungsveranstaltung am Freitag (15 Uhr) trägt stets einen besonderen Charakter. Beim sogenannten Unified-Turnier treten Spieler mit Behinderung und Kicker ohne Behinderung gemeinsam gegeneinander an. Es treffen Mannschaften des FC Kleinwachau auf Gäste aus Wiesbaden, Großenhain, Dresden und dem Pater Kolbe Hof Schlegel. Im Anschluss werden sich die Senioren-Fußballer auf dem Hallenparkett duellieren. Turnierhighlights sind die Wettkämpfe der Frauen und Männer am Sonnabend. Ab 16.30 Uhr spielen die Frauen und ab 20.30 Uhr die Männer. Die Konkurrenten der SV-Kicker kommen aus Frankenthal, Wachau, Arnsdorf, Großröhrsdorf II und Weixdorf II. (jj)

