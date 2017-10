Drei Stunden Fest zu 500 Jahren Reformation Die Evangelische Kirche feiert auf dem Neumarkt. Dabei soll es einen Superlativ geben.

Diesen Dienstag wird Reformator Martin Luther auf dem Neumarkt gefeiert, wo bereits ein Denkmal für ihn steht – ein riesiges Brot wird erwartet, speziell für ihn gebacken. © Sven Ellger

Martin Luther soll ein Tintenfass auf der Wartburg geworfen und Thesen an eine Wittenberger Kirchentür genagelt haben. Und von ihm ist ein Satz überliefert, der gutes Essen mit Geräuschen aus Körperöffnungen verbindet. Solchen Geräuschen, die heute keiner mag bei Tisch.

Was wirklich dran ist an diesen Legenden, sollte sich am Reformationstag auf dem Neumarkt klären lassen. Denn dort findet am Nachmittag ein Fest zum 500. Reformationsjubiläum statt. Es wird keine rauschende Jubelfeier und auch keine eingedampfte Wittenberger Weltausstellung. Themenzelte wie in der Lutherstadt gibt es dort aber auch und Reformationsbrötchen sowieso. 2 000 Stück bringt die Bäckerinnung zum Fest vor der Frauenkirche mit. Ihre Form soll an Luthers Wappen, die sogenannte Lutherrose, erinnern. Es gibt sie für eine Spende. Das Geld geht später an eine kleine Gemeinde der griechisch-evangelischen Kirche in Zentralmakedonien, die seit 2015 Flüchtlinge unterstützt.

Drei Stunden soll die Feier auf dem Neumarkt dauern. Sie beginnt mit Musik mehrerer Dresdner Kirchenchöre und der Sächsischen Posaunenmission an drei Plätzen. Im Mittelpunkt des Festes steht der Bronzeluther vor der Frauenkirche – nicht nur im wörtlichen Sinn. Mira Körlin, die Sprecherin der evangelischen Kirche in Dresden, kündigt unter anderem ein Interview mit dem Reformator an. Auf einer Bühne treten ein Gospelchor und eine Band auf. Internationale Gäste wie Bischof Michael Dube aus Simbabwe besuchen das Fest. Alle Gäste können Vorschläge dazu machen, was sie selbst als nächstes reformieren wollen.

Mit dem Feiertag, an dem zum 500. Reformationsjubiläum nicht nur alle Sachsen freihaben, sondern an dem ausnahmsweise bundesweit nicht gearbeitet werden muss, endet auch in Dresden die zehnjährige Reformationsdekade. Da darf aus Sicht der Verantwortlichen auch ein Superlativ nicht fehlen. So wird das wahrscheinlich größte Reformationsbrot der Welt auf einer Kutsche auf den Neumarkt gefahren und wie die Brötchen gegen Spenden verkauft. In der Kreuzkirche dürfen 100 Kinder vom Montag zum Dienstag übernachten, nachdem sie am Montagabend beim Musical „Mönsch Martin“ dabei waren.

„Mitfeiern! Die Reformation wird 500.“ am 31. Oktober von 15 Uhr bis 17.30 Uhr auf dem Neumarkt. Vorprogramm ab 14.30 Uhr. Unter anderem mit fünf Themenzelten, viel Musik. Der Eintritt ist frei.

