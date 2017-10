Drei Straßen werden erneuert Im Oktober startet Königstein umfangreiche Baumaßnahmen. Der Großteil der Kosten kommt aus einem Fördertopf.

© Symbolbild: dpa

Ende Oktober will die Stadt Königstein Erneuerungsarbeiten an den Straßen Wiesenweg, Alter Schulweg sowie der Goethestraße durchführen lassen. Den Bauauftrag vergab der Stadtrat in seiner letzten Sitzung an die Sebnitztal GmbH. Drei regionale Firmen hatten ein Angebot abgegeben. Die Firma aus Sebnitz machte das wirtschaftlichste Angebot, hieß es zur Begründung. Die Kosten von rund 42 800 Euro werden teilweise aus der Förderung durch den Kommunalen Straßen- und Brückenbau gezahlt. Aus diesem Topf erhält Königstein in diesem Jahr etwa 36 000 Euro. Die restlichen rund 6 800 Euro werden aus Eigenmitteln der Stadt gezahlt. Die Anwohner des Wiesenwegs werden von der Baufirma über eine etwaige Umleitung informiert, so Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). (SZ/kk)

