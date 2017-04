Drei Straßen sollen gebaut werden Schon jetzt macht sich die Gemeinde Kottmar Gedanken über Straßenbauvorhaben für 2018. Die lange Vorplanung ist nötig, denn es wird kompliziert.

Bereits jetzt gibt es Pläne und Überlegungen zu Straßenbauvorhaben in Kottmar – für das Jahr 2018. Das berichteten jetzt Bürgermeister Michael Görke (parteilos) und Mitarbeiter Wieland Schneider von der Gemeindeverwaltung im Gemeinderat in Kottmar. Die lange Planungsphase ist nötig, denn es wird kompliziert, schildert Schneider. So soll die Ruppersdorfer Straße 2018 saniert werden. Da auch der Bau der Straße durch die Kottmarhäuser vom Landkreis auf das Jahr 2018 verschoben wurde und nun voraussichtlich an beiden Straßen gleichzeitig gebaut wird, gibt es wenig Ausweichmöglichkeiten für Fahrzeuge. Auch eine Umleitung für Landwirtschaftsfahrzeuge und Busse muss geschaffen werden, erklärt Schneider.

Als Ausweich ist nach jetzigem Stand die Straße an den sogenannten Kuckuckshäusern vorgesehen. Die muss allerdings erst vorbereitet werden, damit sie der zusätzlichen Belastung durch den Umleitungsverkehr standhält. „Das ist kostenintensiv“, schildert Schneider. So müssen zum Beispiel Bäume am Straßenrand gefällt und Ausweichstellen geschaffen werden, damit große Fahrzeuge genügend Platz haben aneinander vorbei zu manövrieren. Eventuell könnte eine vorhandene Plattenstraße genutzt werden. „Da sind noch viele Fragen offen“, sagt Wieland Schneider. Geklärt werden müssen sie gemeinsam mit dem Landkreis.

Mit der Ruppersdorfer Straße, der Straße An der Siedlung in Obercunnersdorf und der Kottmarhäuser-Straße stehen bereits für 2018 drei große Straßenbauvorhaben in der Gemeinde Kottmar an.

