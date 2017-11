Drei Straßen sind gesperrt In Hirschfelde dauert’s länger, in Zittau betrifft es nur jeweils einen Tag.

Symbolbild © SZ-Archiv

Hirschfelde/Zittau. Im Zittauer Ortsteil Hirschfelde ist die Straße Am Werk in Höhe Nummer 7 von diesem Donnerstag an bis 15. Dezember gesperrt. Die Enso lässt eine Gasleitung einbauen, teilt die Stadt mit.

In Zittau ist der Heinrich-Heine-Platz am Donnerstag in Höhe der Nummer 7 gesperrt, weil eine Hubbühne aufgebaut wird. Am Freitag ist die Albertstraße im Bereich zur Böhmischen Straße gesperrt. Grund sind Kranarbeiten. (SZ)

