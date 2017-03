Drei Sterne für die Alte Klavierfabrik Das vor einem Jahr neu eröffnete Hotel hat sich die Klassifizierung erworben – es ist nicht das einzige in der Stadt.

Gut für das Hotel, gut für die Stadt – die Alte Klavierfabrik ist neu zu den zertifizierten Hotels in Meißen gestoßen. © Claudia Hübschmann

Das Hotel Alte KIavierfabrik in der Ferdinandstraße gibt es jetzt seit einem Jahr. Und nachdem dem Vorbesitzer die Drei-Sterne-Klassifizierung für das damalige Hotel Andree aberkannt worden war, „haben wir sie neu beantragt, und wir haben sie bekommen“, erzählt Sandra Lange. Die junge Frau leitet das Haus, das mit seinen 85 Zimmern nicht eben eines der kleinsten in Meißen ist.

Für Sandra Lange sind die drei Sterne insofern wichtig, als sich die Gäste nach der Klassifikation richten. Sie wissen, dass sie dann ein Komfort-Hotel für gehobene Ansprüche erwarten dürfen. Das heißt, dass es unter anderem eine täglich 14 Stunden besetzte Rezeption gibt und das Hotel , 24 Stunden telefonisch erreichbar ist. Das heißt, dass die Mitarbeiter Deutsch und Englisch sprechen können, dass es einen Gepäckservice und ein Getränkeangebot sowie Telefon und Internet auf dem Zimmer gibt. Und einiges andere mehr, von einem beheizten Bad über das Angebot zum Waschen und Bügeln – um nur einige der Kriterien aufzuzählen.

All das bietet die Alte Klavierfabrik jetzt, und neben der Chefin sorgen zwanzig Angestellte – von Hausmeister über den Koch bis zum Zimmermädchen dafür, dass sich die Gäste wohlfühlen. Die kommen nun wieder zahlreicher, „man merkt, dass die Saison losgeht“. Weil das Zimmerangebot so groß ist, machen nicht nur Radtouristen und Einzelreisende im Hotel Station, sondern auch Busreisegruppen. „Natürlich können es immer mehr Gäste sein, aber wir sind mit dem ersten Jahr zufrieden“, sagt Sandra Lange. Und: „Es war richtig, das Hotel zu übernehmen.“

Hinter der Alten Klavierfabrik steht die Travdo Hotels & Resorts GmbH mit Sitz in Rochlitz – die sich selbst als größte ostdeutsche Freizeithotelgruppe bezeichnet. Zu Travdo gehören etwa 400 Mitarbeiter in 19 Hotels. Für die Alte Klavierfabrik ist von Vorteil, dass die Gruppe allgemein und auch speziell in jedem Haus für den Meißener Standort werben kann. Mit ihren drei Sternen ist die Alte Klavierfabrik in guter Gesellschaft in der Stadt. Ebenfalls drei Sterne haben das Hotel Goldgrund, das Hotel Knorre und das Landhaus Nassau. Auf vier Sterne bringen es das Goldene Fass und das Hotel Burgkeller, gar viereinhalb Sterne hat das Parkhotel vorzuweisen. Und auch für die Alte Klavierfabrik sollen die drei Sterne noch nicht das Ende sein. „Drei Sterne Plus sollen es einmal werden“, so Sandra Lange.

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Jetzt zeigt sich die Alte Klavierfabrik von außen neu, denn die Fassade ist gemalert worden. Auch die Tagungsräume, die Gänge und die Sauna sind auf Vordermann gebracht worden. Außerdem das Restaurant. Hier gibt es Frühstück und Abendbrot. Übrigens nicht nur für Hotelgäste, das Restaurant ist öffentlich. Und es werde zunehmend von Meißnern angenommen, erklärt die Hotelchefin. „Für kleinere Feiern und Klassentreffen am Wochenende haben wir Anfragen aus Meißen. Aber in der Woche wäre es schön, wenn ein paar mehr Leute zu uns kommen würden.“

Schritt für Schritt soll in der Alten Klavierfabrik in die Erneuerung der Zimmereinrichtung investiert werden. Und Sandra Lange ist sich sicher, dass dann auch die drei Sterne plus drin sein werden.

