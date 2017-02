Drei Stadträte wollen aufhören Stimmen die übrigen zu, steht ein größerer Personalwechsel bevor. Die Gründe für das Ausscheiden sind verschieden.

Rathaus am Markt in Leisnig. © DA-Archiv

Eberhard Jahn (SPD) sowie Eckhard Voigt und Swen Liebsch (beide Wählervereinigung Stadt und Land) wollen ihr Mandat als Stadtrat zurückgeben. Die Vertreter der übrigen Ratsfraktionen entscheiden nun am Donnerstag nächster Woche, ob sie dem Wunsch der drei Männer stattgeben, aus dem Rat auszuscheiden.

Eberhard Jahn will die Aufgaben einem Jüngeren übertragen. „Ich bin jetzt 75 und denke, es ist Zeit, dass die Jugend nachrückt“, begründet der Fischendorfer sein Rücktrittsgesuch. Altersgründe taugen bei Eckhard Voigt aus Doberquitz nicht dafür, das Mandat zurückzugeben. „Sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich sind die Anforderungen deutlich gestiegen“, erklärt der Biobauer. Es nütze niemandem etwas, wenn ein Rat nur halb bei der Sache sei. Daher habe er sich für die Aufgabe dieses Ehrenamtes entschieden. Andere will Voigt weiter bekleiden. Er ist in der Feuerwehr engagiert, bringt sich in die Flurneuordnung ein und vertritt die Belange der Bürger als Ortschaftsrat.

Bäckermeister Swen Liebsch gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen auf. Alle drei hätten sich über den Zeitpunkt verständigt – auch, um das nachfolgende Prozedere wie die Neubesetzung der Ausschüsse so einfach wie möglich zu gestalten.

Nachrücker, also die Personen mit den meisten Stimmen bei der Wahl 2014, sind für die SPD Mario Böhme sowie für die Wählervereinigung Jessica Keller und Christine Unger. Entscheidend ist, ob sie das Mandat annehmen.

