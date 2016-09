Drei Sprintkönige kommen aus Riesa Beim Sprintmeeting in Görlitz trumpfen die Elbestädter erneut auf und holen 50 Podestplätze.

© Symbolfoto: Daniel Förster

Drei Riesaer Schwimmer wurden Sprintkönige in Görlitz. Soraya Nicklisch, Florian Winter und Marius Köhler gewannen das Finale in Görlitz und wurden zur Sprintkönigin bzw. zum Sprintkönig ihrer Altersgruppe gekürt. Michael Novacescu wurde Zweiter im Finale gegen seinen Vereinskameraden Florian Winter.

In der Görlitzer Schwimmhalle wurde bereits zum 24. Mal das Sprintmeeting ausgetragen. Knapp 200 Kinder und Jugendliche aus 11 Schwimmclubs waren der Einladung in die Neißestadt gefolgt. Einzelrennen über jeweils 50 Meter in allen Schwimmarten, 100 Meter Lagenschwimmen sowie 4 Mal 50 Meter Staffelrennen standen im Programm. In drei Altersgruppen wurden aus allen Teilnehmern im KO-System jeweils Sprintkönigin und Sprintkönig ermittelt.

Die Riesaer Teilnehmer konnten überwiegend neue Bestleistungen erreichen und sich insgesamt 50 Podestplätze freuen. Mit jeweils vier Goldmedaillen überzeugten einmal mehr die Riesaer Goldfische Franziska Richter und Florian Winter. Niklas Loßner und Michael Novacescu erreichten jeweils drei erste Plätze und zwei Silbermedaillen. Aaliyah Schiffel stand mit zwei Gold, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen ebenfalls fünfmal auf dem Siegerpodest. (cg)

