Drei Spiele, dreimal weiter Die Männerteams der Region halten sich in Runde eins des Wettbewerbs schadlos.

© pp

Die drei Vertreter der Region im Leipziger Bezirkspokal verbinden zwei Gemeinsamkeiten: Erstens mussten sie in Runde eins allesamt auswärts antreten und zweitens lösten sie diese Aufgaben souverän.

In der schwülwarmen Parthelandhalle in Naunhof gastierte der VfL Waldheim 54 II beim 2. Kreisligsten BSC Victoria Naunhof II. Diese drei Ligen Unterschied wurden mit dem Anwurf sofort deutlich. Im Minutentakt rollte die VfL-Angriffswelle auf das Gehäuse der Gastgeber zu. Ein Entkommen dieser Flut gab es dabei für den BSC nicht. Nach 16 Minuten, beim Stand von 13:0, musste Waldheims Torhüter Nico Nabor erstmals einen Gegentreffer hinnehmen. Bis zum Pausenpfiff gelang dem BSC noch ein weiteres Tor. Mit dem astronomisch hohen Stand von 24:2 startete der VfL in die zweite Hälfte. Auch da war man in allen Belangen deutlich überlegen. Nur das Abwehrverhalten wurde nicht mehr so konsequent umgesetzt. Diese Tatsache war auch einigen Experimenten im Defensivspiel der VfL geschuldet. Wie auch im ersten Durchgang tauschte Trainer Michael Henoch Mitte der Halbzeit auf einmal komplett seine Feldspieler aus.

Waldheimer ohne Strafe

Die Waldheimer kamen in der gesamten Partie ohne jegliche Verwarnung oder gar Zeitstrafe aus. Sekunden vor dem Abpfiff gelang es den Gästen noch, den 50.Treffer zu erzielen. Mit sage und schreibe 36 Toren Differenz löste man die Pflichtaufgabe mehr als souverän. Trainer Michael Henoch sagte: „Unser Kompliment gilt der Heimsieben, die sich stets sehr fair verhielt und trotz der großen Hitze über die gesamte Spielzeit alles gegeben hat, um die Niederlage in Grenzen zuhalten.

Ebenfalls dominant von der ersten Minute an präsentierte sich Vizebezirksmeister HSG Neudorf/Döbeln II bei Kreisligavertreter HV Böhlen II. Vor allem die Deckung und Marco Hack im Tor ließen keinen Zweifel daran aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlässt. Auch in Halbzeit zwei knüpften die Neudorf/Döbelner an die Leistung der ersten Halbzeit an und feierten bei hohen Temperaturen mit einem 28:17 (15:6)-Sieg eine gelungene Generalprobe für Punktspielsaison.

Dem stand Bezirksligaaufsteiger SV Leisnig 90 in nichts nach. Dieser setzte sich bei der SG Germania Zwenkau mit 19:16 (10:9) durch. Erschwert wurde dieser Auftritt von den tropischen Temperaturen und dem Harzverbot in der Halle. „Dennoch reichte es am Ende für uns, womit wir zufrieden sind. Jetzt gehen kommende Woche die Punktspiele los in denen wir gegen Mitaufsteiger MoGoNo antreten, da werden wir sehen, wo wir stehen“, sagte SV-Trainer Steffen Bradler dem Döbelner Anzeiger. (DA/hm/dwe)

Victoria Naunhof II - VfL Waldheim 54 II 14: 50 (2: 24)

VfL Waldheim 54 II: Nabor; Gruner (2), R. Fritsche (3), Vongsi (6), L. Friedrich (8), Ilbig (4), Kirchner (3), Franke (1), F. Fritsche (7/3), Krause (5), Dreyer (2), N. Friedrich (3), Stelle (6).

SG Germania Zwenkau - SV Leisnig 90 16:19 (9:10)

SV Leisnig 90: Grützner (2), Thiel (4), Kölz (4), Naundorf (1), Nestler (3), Geilert (1), Lindner (4), Bradler, Voigtländer, Mann, Schleußner, Bergmann.

HV Böhlen II - HSG Neudorf/Döbeln II 17:28 (6:15)

HSG Neudorf/Döbeln II: Hack, Weise, Richter, Meding, Flach, Tix, Claassen, Trumpold, Greim, Pietzschmann.

zur Startseite