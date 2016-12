Drei Schwerverletzte nach Unfall

Am Steuer telefoniert Bautzen. Die Polizei hat am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz 4 bei Bautzen zwei Autofahrer gestoppt, die während der Fahrt mit ihrem Handy am Ohr telefonierten. Auf die Betroffenen kommt ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt von maximal acht möglichen im Zentralregister zu.

Auf haltenden Opel aufgefahren Radeberg. Am Dienstag kam es gegen 14.25 Uhr in Radeberg zu einem Unfall. Ein 40-Jähriger befuhr die Pulsnitzer Straße, als er auf einen verkehrsbedingt haltenden Opel auffuhr. Der Wagen wurde daraufhin auf einen BMW geschoben. Bei dem Unfall wurde der 37-jährige Opel-Fahrer leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Zaun beschädigt Arnsdorf. Zwischen Freitag- und Dienstagmorgen haben in Arnsdorf unbekannte Täter einen im Bau befindlichen Zaun am Elfriede-Lohse-Wächter-Weg beschädigt. Die Täter zerstörten sieben Zaunpfähle, eine Doppelflügeltür und den Maschendraht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.