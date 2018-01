Drei Schwerverletzte am Kreisel Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos verursacht auch hohen Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Moritzburg. Am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr erlitten drei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der Dresdner Straße im Moritzburger Ortsteil Reichenberg schwere Verletzungen.

Ein 79-Jähriger befuhr mit einem VW Golf die Dresdner Straße aus Richtung Moritzburg in Richtung Kreisverkehr. Trotz Gegenverkehr setzte er zum Überholen an. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mazda Premacy (Fahrer 50).

Beide Autofahrer sowie die Beifahrerin des Mazda wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 20.000 Euro.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam es bis gegen 20.20 Uhr zur Verkehrsbehinderungen.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 3 weiter Auffahrunfall Großenhain. Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr musste ein Mercedes Vito (Fahrer 51) auf der Franz-Schubert-Allee an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt halten. Die Fahrerin (37) eines VW Golf bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Verletzt wurde niemand. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7.000 Euro. Holzstapel in Brand gesetzt Zeithain. Am Donnerstagmorgen gegen 0.30 Uhr haben Unbekannte einen Holzstapel an der Alten Hauptstraße im Zeithainer Ortsteil Röderau-Borbersen in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Kinderanhänger gestohlen Riesa. Unbekannte haben in der Zeit vom 2. Januar 9 Uhr bis 3. Januar 16.15 Uhr einen Fahrrad-Kinderanhänger aus einem Schuppen an der Straße Am Finkenberg gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 700 Euro.

