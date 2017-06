Drei schaffen die Norm Am Wochenende fahren Laura Bär, Lea Paulsen und Jasmin Baumert zur Mitteldeutschen Meisterschaft nach Dessau.

Das Pulsnitzer Quartett nach der Sachsenmeisterschaft in Dresden (von links), hinten: Lea Paulsen und Jasmin Baumert. Vorn: Laura Bär und Kim Krechberger. © privat

Leichtathletik. Direkt vor dem Start in die Sommerferien steht für ein Trio vom HSV 1923 Pulsnitz noch ein sportlicher Höhepunkt auf dem Programm. Denn bei den Landesjugendspielen in Dresden gelang es Laura Bär, Lea Paulsen und Jasmin Baumert, die Norm für die Mitteldeutschen Meisterschaften zu knacken. Die Qualifikation schafften die drei im Heinz-Steyer-Stadion.

Laura Bär (Altersklasse 14) ging in den Disziplinen 80 m Hürden und 100 m an den Start. Mit einer Zeit von 13,21 Sek. lief sie nur drei Hundertstel am Hürden-Finale vorbei. Über 100 m konnte sie sich auf 13,74 Sek. verbessern und damit das B-Finale erreichen. Jasmin Baumert, die in der AK 15 startete, absolvierte die gleichen Disziplinen. Mit einem soliden 80-m-Hürdenlauf qualifizierte sie sich für das Finale. Und mit einer starken kämpferischen Leistung sicherte sie sich dort den dritten Platz.

Die Zeit von 12,10 Sek. ist nicht nur neue Bestleistung, sondern bedeutete auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Über 100 m erreichte Baumert als Vorlaufsiegerin mit 13,00 Sek. ebenfalls das Finale, konnte aber nach einem kräftezerrenden langen Wettkampftag nicht ihre gewohnte Leistung abrufen und belegte den sechsten Platz (13,13 Sek.). Nun versucht die junge Lichtenbergerin, die DM-Norm über 100 m in Dessau zu unterbieten. Dafür muss sie ihre persönliche Bestmarke von 12,84 Sek. um mindestens vier Hundertstelsekunden verbessern.

Lea Paulsen (AK 15) ging im Speerwerfen an den Start. Nach einem Fehlversuch und etwas Verunsicherung steigerte sie sich im dritten Versuch auf 34,81 m, was persönliche Bestleistung bedeutete. Es folgten weitere Versuche über 30 m, aber auch das große Zittern, wie weit die Konkurrenz noch werfen würde. Die Überraschung war riesig, als das Endergebnis Lea Paulsen auf Platz zwei auswies. Einziger Wermutstropfen war das Ergebnis in der 4x100-m-Staffel. HSV-Trainer Dirk Paulsen: „Die Nervosität war hier bei unseren Mädchen noch zu groß, sodass die Wechsel nicht so klappten wie im Training geübt.“ (dp)

zur Startseite