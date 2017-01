Bogenschießen Drei Sachsenmeister der Flying Nassau Die Platzierungen in der Jagdbogenklasse bereiteten ebenfalls Freude.

© Symbolfoto/André Braun

Ein insgesamt sportlich starkes Team konnte Flying Nassau zur Sachsenmeisterschaft des sächsischen Bogenschützenverbandes nach Döbeln entsenden.

Gleich 3 Sachsenmeistertitel gingen im Jugendbereich nach Niederau. Lilly Hähner in der U12w Recurve war dabei die größte Überraschung. Nach der ersten Runde lag sie auf Platz 2. In der 2. Runde zog Lilly Hähnel mit einer souveränen Leistung nach vorn. Mit Martin Glaser (U20) hatten die Niederauer einen weiteren Topschützen in den olympischen Recurveklasse in ihren Reihen, der mit 550 Ringen souverän gewann. Den dritten Sachsenmeistertitel holte Fabian Hinkel in der Klasse U17m Blankbogen. Spannend auch die Blankbogenklasse in der Ü55m. Gunter Stelzner lag am Ende nur 8 Ringe hinter dem Sieger aus Aue Michael Schettler. Die Platzierungen in der Jagdbogenklasse bereiteten ebenfalls Freude. Für Matthias Deck (Ü45) und Gerd Findeisen gab es zwei dritte Plätze. (fs)

