Drei Radebeuler Schulen laden zum Tag der offenen Tür

Radebeul. Den Anfang macht die Oberschule Kötzschenbroda. Am Freitag, dem 26. Januar, können Interessierte zwischen 17 und 20 Uhr das Schulhaus besichtigen. Schüler und Lehrer stehen zu Gesprächen bereit und geben Auskunft über Alltag und Besonderheiten in der Schule. Als Schule, die im Schulversuch Erina beteiligt ist, präsentieren die Lehrer ihre Erfahrungen zum Thema Inklusion. Im Hauswirtschaftsraum gibt es einen kleinen Snack für zwischendurch. In den Fachkabinetten setzen Experimente in Erstaunen und Quizfragen regen zum Knobeln an.

Einen Tag später, am Sonnabend, dem 27. Januar, findet am Lößnitzgymnasium der Tag der offenen Tür statt. Von 9 bis 12 Uhr sind Schüler und Eltern in die Außenstelle der Schule in der Pestalozzistraße 3 eingeladen. Um 10.30 Uhr stellt die Schulleiterin die Schwerpunkte und Ziele des Gymnasiums vor. Man kann sich über den Schulalltag und die Anforderungen in den einzelnen Fächern informieren. Außerdem werden kleine Konzerte gegeben, Experimente durchgeführt und Theater gespielt. Beim Wissenstest gibt es einen kleinen Preis zu gewinnen. Die 12. Klassen sorgen für das leibliche Wohl.

Auch das Gymnasium Luisenstift öffnet seine Türen. Am Freitag, dem 2. Februar, werden dort von 16.30 bis 19.30 Uhr die Schule, insbesondere die Unterrichtsfächer und die Angebote im Nachmittagsbereich vorgestellt. Die Lehrer bieten individuelle Beratungen zu Lehrplaninhalten und Schwerpunkten der Klassenstufen 5 bis 12 an. Im Chemie- und Physikraum werden Experimente vorgeführt. Im Biologiezimmer gibt es Tier- und Pflanzenpräparate zu besichtigen. Weiterhin können die Gäste Schülerarbeiten einsehen, wie zum Beispiel Belegarbeiten und viele sehenswerte Ergebnisse des Kunstunterrichts. (SZ/nis)

zur Startseite