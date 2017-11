Fußball Drei Punkte sind Pflicht RBC erwartet Tabellenvorletzten VfB Zwenkau. Riesa spielt bei Spitzenreiter Markkleeberg, Großenhain in Markranstädt.

Wie von vielen Experten vorausgesagt, gibt es in der Fußball-Landesliga in dieser Saison keine dominierende Mannschaft. Fast jede Woche wechselt die Tabellenführung. Markranstädt, Großenhain, Markkleeberg, Hohenstein-Ernstthal, Lößnitz und auch Radebeul hatten den Platz an der Sonne bereits inne.

Beim Radebeuler BC, aktuell Tabellenzwölfter, hat sich inzwischen einiges relativiert. Zwar stehen die Karl-May-Städter im Pokal-Viertelfinale (22. November in Oderwitz), aber in der Meisterschaft ging es nach dem tollen Punktspielstart ziemlich bergab. Auf sieben Zähler nach drei Spieltagen folgten nur noch sechs Punkte aus den folgenden acht Partien. Der einzige Sieg gelang beim Derby in Riesa (1:0). Dagegen kassierte der RBC vor einer Woche beim Aufsteigerduell in Großenhain die bisher höchste Punktspiel-Niederlage (0:5). „Das war von Anpfiff bis Schlusspfiff nichts von unserer Seite“, ärgerte sich Trainer Matthias Müller noch Tage nach der saft- und kraftlosen Vorstellung seiner Schützlinge. „Ausgerechnet beim Derby und vor einer so tollen Kulisse derart zu enttäuschen, ist schon bitter.“

Am 12. Spieltag steht für die Radebeuler ein Heimspiel an, „und zwar ein ganz wichtiges“, so „Lotte“ Müller vor dem Duell mit dem Tabellenvorletzten VfB Zwenkau. „Da brauchen wir nicht lange drumherum reden. Wir müssen unbedingt gewinnen, wollen wir den Abstand zu den Abstiegsrängen zumindest halten.“

Die Gäste scheinen der richtige Kontrahent zur richtigen Zeit zu sein, „aber genau da liegt auch die Gefahr“, weiß Müller. Eine Unterschätzung könnte der Anfang vom Ende sein. Vor einer Woche reiste der VfL Hohenstein-Ernstthal als Spitzenreiter nach Zwenkau - und kassierte eine deftige 1:4-Niederlage. Es war der erste Saisondreier für den VfB, der neun seiner elf Partien verloren hat. Die Partie im Radebeuler Weinbergstadion wird am Samstag um 14 Uhr freigegeben.

Zur gleichen Zeit steht für Stahl Riesa (8.) eine sehr hohe (Auswärts-)Hürde bereits. Die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner ist bei Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg zu Gast. Der Spitzenreiter ist zu Hause ungeschlagen (vier Siege, ein Remis), kassierte daheim bisher nur zwei Gegentore. Kickers-Coach Heiko Brestrich sitzt bereits die sechste Saison auf der Bank. Vor dem Punktspielstart auf seine Titelfavoriten angesprochen, nannte der 52-Jährige neben Grimma und Pirna-Copitz auch die Riesaer – jetzt hat sein Team zehn Punkte mehr auf dem Konto.

Ganz vorn dabei sind die Großenhainer. Punktgleich mit dem FC 1910 Lößnitz (2.) und nur einen Zähler hinter Markkleeberg rangiert der Neuling auf Platz drei. Am Sonntag geht die Reise zum Oberliga-Absteiger nach Markranstädt. Der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr. Die Gastgeber sind derzeit das auswärtsstärkste Team, zu Hause wurden aber nur sechs Punkte gebucht. Der GFV verlor nur eine seiner fünf Auswärtspartien, holte zehn Zähler auf gegnerischen Plätzen. Und die Spieler um Kapitän Sylvio Schwitzky hoffen auf tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Vereinsmitarbeiter Paul Köhler, u. a. zuständig für die Fanarbeit: „Wir fahren zusammen um 9:31 Uhr am Cottbuser Bahnhof in Großenhain ab, treffen uns eine Viertelstunde zuvor vor Ort.“

Diskussionen gab es vor einer Woche um die Spielabsage der Plauener Reserve in Grimma. Die Begründung: personeller Notstand beim Schlusslicht. Das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) wird ganz genau hinschauen, denn zur gleichen Zeit saßen bei der ersten VFC-Mannschaft - Tabellenführer der Oberliga - sieben Ersatzspieler auf der Bank. Inzwischen wurde bekannt, dass es innerhalb des Vereins zu atmosphärischen Störungen gekommen ist. Auslöser soll die finanziell angespannte Lage bei den Voigtländern sein. Inzwischen ließ der VFC mitteilen: „In den kommenden Tagen soll entschieden werden, wie es mit der zweiten Mannschaft in der Landesliga Sachsen weitergehen soll.“ Droht sogar ein Rückzug? Bitter wäre dies für unsere drei Mannschaften, die ihre Heimspiele gegen die Plauener „Zweite“ jeweils gewonnen hatten. Diese Punkte wären dann futsch. Jubeln würden dagegen die Nieskyer, deren Niederlage in Plauen ebenfalls gestrichen würde. Es war der bisher einzige Sieg der VFC-Reserve.

zur Startseite