Drei polnische Kabeldiebe gefasst An einer Baustelle in Olbersdorf konnte die Polizei dank Zeugenhinweisen Mittwoch Nacht die Täter stellen.

Symbolbild. © dpa

Olbersdorf. In Olbersdorf konnten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dank Zeugenhinweisen drei polnische Kabeldiebe auf frischer Tat ertappt werden. Gegen 22.30 Uhr bekam die Polizei einen Hinweis, dass in der Straße zum Grundbachtal drei Personen mit einem Bolzenschneider an einer Baustelle beschäftigt sind. Die Polizei konnte die Personen stellen.

Es handelt bei allen Dreien um polnische Staatsbürger: eine 36-jährige Frau, ein 56-jähriger Mann und ein 30-jähriger Mann. Beim Letzteren zeigte ein Drogentest auf Amphetamine ein positives Ergebnis, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Diebe hatten Kabel mit dem Bolzenschneider in tragbare Stücke geschnitten und wollten diese wohl mit ihrem Fahrzeug weiterbefördern. In diesem Fahrzeug befand sich laut Polizei allerdings auch ein Tütchen mit kristallinem Inhalt. Der Schaden, der durch die Kabeldiebe verursacht wurde, kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (szo)

zur Startseite