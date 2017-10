Drei Personen verhaftet Bei grenznahen Kontrollen spürt die Bundespolizei mehrere Kriminelle auf. Einige müssen hinter Gitter.

© picture allianz/dpa

Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel konnten über das vergangene Wochenende mehrere gesuchte Personen festnehmen. In einem Fall stellten sie geschmuggelte Zigaretten sicher. Ein 35-jähriger Rumäne konnte am Freitagabend eine noch offene Geldstrafe wegen Erschleichens von Leistungen nicht bezahlen. Aus diesem Grund verbüßt er jetzt 60-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der JVA Dresden. Kurze Zeit später wurde ein 37-Jähriger ohne Fahrschein in der S-Bahn von Pirna nach Dresden geschnappt. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wurde. Er muss für 50 Tage hinter Gitter. Zudem wurde gegen den tschechischen Staatsangehörigen ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Am Sonnabend stellte sich bei einem Bulgaren heraus, dass dieser wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, diese aber nie bezahlt hatte. Da der 21-Jährige die Geldstrafe auch bei der Kontrolle nicht begleichen konnte, verbüßt er jetzt eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Ein 38-jähriger Rumäne hingegen konnte am späten Sonnabend seine Fahrt fortsetzen, nachdem er eine noch offene Geldstrafe von 148,50 Euro beglichen hatte.

Am Nachmittag war im Bereich Cotta ein Zigarettenschmuggel aufgeflogen. Bei einer Kontrolle auf der B 173 entdeckten die Polizisten 44 Stangen Zigaretten. Die fünf bulgarischen Staatsangehörigen (17, 28, 37, 72, 73) müssen sich jetzt wegen Verstoß gegen die Abgabenordnung verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Bundeszollverwaltung, teilt die Bundespolizei mit. (szo)

