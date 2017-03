Drei Olympiasiege und kein Ruhm Sebastian Brendel war im Sommer 2016 Deutschlands Sportheld schlechthin. Zu Besuch bei einem Weltklasse-Athleten.

Selbst ist der Mann, und das Kanuschleppen beim Training gehört dazu. Sebastian Brendel hat schon als Kind mit dem Paddeln angefangen. Dass er mal Olympiasieger werden könnte, schien undenkbar. © dpa

Es ist Viertel nach sechs, als Sebastian Brendel an diesem nasskalten Tag im März aus seinem Bett steigt. Der Ausnahmekanute macht sich einen Kaffee und frühstückt in aller Schnelle mit seinen beiden Kindern, packt sie ins Auto und bringt sie zur Schule. Dann fährt Brendel direkt weiter zum Training. Als er kurz darauf mit müden Augen sein Boot über die Schulter legt und langsam in Richtung Wasser stapft, ist es hell geworden. Drei Grad zeigt das Thermometer am Templiner See in Potsdam, von Sonne und Wohlfühlatmosphäre keine Spur. „Echt tolles Wetter“, scherzt einer der Trainingspartner.

Nach seinen olympischen Goldmedaillen Nummer zwei und drei im vergangenen August in Rio ist Sebastian Brendel, 29, oft gefragt worden, warum er sich das alles weiter antun will. Das frühe Aufstehen jeden Tag, das unerbittliche Paddeltraining auf dem See, oft auch bei Regen, Wind, Hagel. Warum er trotz all seiner Erfolge der jüngeren Vergangenheit immer noch so oft seinen Koffer packen will, um in irgendein Trainingslager oder zu irgendeinem Wettkampf zu reisen – obwohl seine Kinder immer größer werden, obwohl es doch kaum Geld zu verdienen gibt im Kanusport.

„Weil meine Zeit als Kanute sowieso irgendwann vorbei ist. Und so lange will ich mein Talent so gut wie möglich nutzen“, antwortet Brendel dann. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio macht der Vorzeigepaddler weiter, das hat er sich geschworen. „Danach habe ich immer noch genug Zeit, normal arbeiten zu gehen.“

Sein treuer Begleiter ist Ralph Welke, ein Trainer-Urgestein der alten Schule mit beachtlichen Erfolgen: Dutzende Athleten formte der 57-Jährige in den vergangenen Jahrzehnten zu Weltmeistern und Olympiasiegern. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Welke schon als Kanutrainer, er kennt die Feinheiten und die Entwicklungen dieses Sports wie kaum ein anderer in Deutschland, hat fast alles gesehen, fast alles erlebt. Aber als 2004 ein derart talentierter Paddler bei ihm anfing, war das selbst für Welke ein ganz neues Gefühl: „Sebastian ist mein persönlicher Jackpot, einen solchen Ausnahmesportler bekommst du als Trainer nur einmal.“

Die alte Technik läuft immer noch

Es krächzt und kracht auf dem Templiner See, als Welke sein rotes Motorboot in Gang setzt und langsam die Verfolgung seiner Athleten aufnimmt. Das Boot ist so alt wie Welkes Trainerlaufbahn, es stammt noch aus DDR-Bestand, und das sieht man: Die Technik ist überholt, die Fensterscheibe zersplittert, auf der Innenverkleidung hat sich der Dreck aus Jahrzehnten angesammelt. Das Modernste hier ist noch ein weißer Aufkleber mit schwarzer Schrift, auf dem zu lesen ist, dass es sich bei dem Boot um Eigentum des Olympiastützpunktes Brandenburg handelt.

Welke kann froh sein, dass die Temperaturen inzwischen über null Grad geklettert sind und er mit seinem Boot diesmal nicht die Eisplatten aus dem Weg schieben muss, um voranzukommen. Wenn Welke sich aber mit seiner XL-Stoppuhr in der Hand mal auf dem Wasser treiben lässt, droht er schnell, den Anschluss an seine Sportler zu verlieren: Mit zwei Passagieren sind nur rund 25 km/h möglich, ein leistungsfähigerer Motor wäre nicht kompatibel mit dem alten Boot. „Hauptsache, es läuft“, sagt Welke, der sich gegen schlechtes Wetter rhetorisches Rüstzeug angelegt hat: „Das ist alles eine Sache der Gewohnheit. Wenn es kalt is’, muss man sich entsprechend anziehen und dann is’ jut!“

Das kleine Boot könnte als Sinnbild für den Kanusport in Deutschland, für den Zustand vieler olympischer Sportarten herhalten. Es steht für die veraltete Infrastruktur, für wenig Geld und noch weniger Ruhm, für ein Dasein abseits des Scheinwerferlichts, aber eben auch für Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit. Im Kanusport ändert sich diese Realität selbst für zigfache Olympiasieger nie. „Wenn Kanuten für Geld paddeln würden, hätten sie ihre Paddel alle längst beiseitegelegt“, sagt Thomas Konietzko, ein Unternehmer und zugleich Präsident des Deutschen Kanu-Verbandes.

Auch Brendel hat seine drei olympischen Goldmedaillen – eine 2012 in London im Canadier-Einer, die beiden anderen 2016 in Rio im Einer und im Zweier – kaum in Geld oder große Bekanntheit ummünzen können. Sieben kleinere Sponsoren unterstützen ihn, nach Rio sind drei neue dazugekommen – zwei aber auch abgesprungen. „Man merkt langsam, dass es ein bisschen vorangeht, weil Sebastian über viele Jahre konstant war“, sagt Welke.

Deshalb hat sich Brendel nach den Rio-Erfolgen einen Manager zugelegt. „Das ist einfacher, wenn das einer macht, der davon was versteht. Da fühlt man sich nicht über den Tisch gezogen“, sagt der Kanute. Eine in Schwaben ansässige Agentur betreut ihn, ein früherer Beachvolleyballer ist sein Hauptansprechpartner. Auf der Internetseite der Agentur taucht das Stichwort Kanu unter dem Aufgabengebiet von Brendels neuem Agenten allerdings nicht auf, stattdessen steht da: „Beachvolleyball, Fun- und Extrem-Sportarten.“ Verbandschef Konietzko ordnet den seit 1936 olympischen Kanusport dagegen eher als „Volks- und Arbeitersportart“ ein.

Brendel hat schon als Kind angefangen, nur dachte er lange nicht, auch den Durchbruch schaffen zu können. Der kam unverhofft, als er 2004 in eine neue Trainingsgruppe wechselte und zu seiner Überraschung plötzlich mit Älteren mithalten konnte. „Da hat es klick gemacht, da hat mich der Ehrgeiz gepackt“, sagt Brendel. Es war der Anfang einer steilen Karriere. Inzwischen ist Brendel auch fünfmal Weltmeister, Europaspiele-Sieger, zudem holte er etliche EM-Titel.

Seit Langem verkörpert Brendel wie kein anderer den Erfolg beim seit Jahrzehnten erfolgreichsten deutschen olympischen Sommersportverband. Bei der Olympia-Abschlussfeier von Rio durfte er die deutsche Nationalfahne tragen, und in den Wochen danach folgten ein paar öffentliche Auftritte, die Brendel auf seiner Facebook-Seite minutiös aufgelistet hat. Er erhielt Einladungen zur ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ und zum Fernsehpreis „Bambi“, für den sich Brendel erst mal einen Smoking besorgen musste. Vom Bundespräsidenten Joachim Gauck erhielt er das Silberne Lorbeerblatt, von Kanzlerin Angela Merkel immerhin Glückwunsch-Telegramme anlässlich seiner beiden Triumphe.

Brandenburgs SPD bestimmte ihn zu einem Wahlmann für die Bundesversammlung am 12. Februar, bei der Frank-Walter Steinmeier zu Gaucks Nachfolger gewählt wurde. Brendel konnte sehen, wie etliche Berufspolitiker um Fotos mit Joachim Löw und Olivia Jones buhlten. Wie er waren sie als bedeutende Persönlichkeiten zum politischen Großereignis geladen worden. Sie standen im Mittelpunkt, er kein Stück. Dieser Unterschied war bezeichnend.

Das Geld reicht fürs Allernötigste

Brendel postete bei Facebook stattdessen ein Bild von sich und Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck. Den hatte er selbst um ein Erinnerungsfoto im Berliner Reichstagsgebäude gebeten.

Er selbst? Kein Star, trotz aller Erfolge. Weil Kanu fernab von Olympia kaum interessiert, weil Wahrnehmung und Geld fehlen. „Wir hätten mehr Rücklauf aus der Wirtschaft und der Gesellschaft verdient“, findet Konietzko. Doch selbst die staatlichen Mittel reichen gerade mal fürs Allernötigste. „Sie hätten sich mal die Unterkünfte unseres Olympia-Teams direkt vor den Rio-Spielen angucken müssen, da wäre jede Fußball-Sechstligamannschaft sofort wieder raus“, meint Konietzko.

Vom Kanufahren und seinen Sponsoren allein könnte Brendel nie leben. Er ist bei der Bundespolizei angestellt und größtenteils fürs Training freigestellt. Mit allen Zuschlägen verdient er 2 500 Euro netto im Monat, womit er ein echter Gutverdiener innerhalb des Sportfördersystems ist.

70 Prozent der Kaderathleten haben weniger als 3 000 Euro brutto monatlich, sagt Konietzko. Für die beiden Rio-Goldmedaillen bekommt Brendel insgesamt 20 000 Euro, muss das Geld aber versteuern. „Ein Anfang wäre, dass man die Prämien steuerfrei ausschüttet“, sagt er. Was an der generellen Problematik natürlich wenig ändern würde. Konietzko räumt ein: „Wir sind nicht in der Lage, uns am Markt zu refinanzieren und unseren Sportlern mehr Einkommen zu sichern.“

Über seinen Selfie-Partner Platzeck, der ebenfalls mit Potsdam verwurzelt ist, sagt Brendel: „Er ist ein sympathischer Mensch geblieben.“ Ähnliches könnte man vom Kanuten auch behaupten.

Wird er erkannt, freut er sich

Er ist höflich, aufmerksam und aufgeschlossen, ein Mann ganz ohne Allüren, der sich in Potsdams Innenstadt frei bewegen kann, weil ihn die wenigsten kennen. Und wenn er doch mal angesprochen wird, wie kürzlich beim Schwimmen von einer Gruppe älterer Frauen, freut er sich aufrichtig. „So was geht einem nicht auf den Keks, das ist eine Anerkennung, die man als Kanute selten erlebt. So was genießt man“, sagt Brendel.

Detailliert kann er aufzählen, was jene Unternehmen, die seine Sponsoren sind, herstellen. Bei der Bundesversammlung hat er aus Schüchternheit nicht nach einem Foto mit Joachim Löw gefragt: „Ich bin nicht so der Facebook-Jäger.“ Obwohl er vielen seiner Kanukollegen zumindest ein ganz kleines bisschen Ruhm voraushat, ist er nahbar geblieben. „Sebastian ist ein perfekter Sportler, vielleicht sogar ein perfekter Mensch“, hat Verbandspräsident Konietzko bei den Spielen in Rio gesagt.

Das nächste große Ziel, auf das Brendel hinarbeitet, wird ihm täglich vor Augen geführt: Pixelige Fotos von Tokios Olympia-Sportstätten hängen in den Wandvitrinen des Potsdamer Kanuzentrums. Unübersehbar für alle, die morgens ankommen, und alle, die abends heimfahren.

Für Brendel führt der Weg dann immer zu seiner Freundin Romy, die noch studiert, und den Kindern Hanna (6) und Edwin (3) in die Innenstadt. 100 Quadratmeter ist die gemeinsame Wohnung groß. Irgendwann stehe vielleicht mal ein Hausbau an, sagt Brendel. Aber wenn dieser Traum wahr werden sollte, müsste die Familie wohl aus Brandenburgs Landeshauptstadt rausziehen. Andernfalls wäre das nicht zu bezahlen. (dpa)

